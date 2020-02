Huawei MateBook X Pro : place aux processeurs Intel Core 10ème génération

Le développement d'un gamme de PC portables est une extension naturelle pour l'activité du groupe Huawei et la série MateBook couvre plusieurs positionnements en cherchant à créer des passerelles avec les smartphones grâce à des services spécifiques.

En haut de gamme, le MateBook X Pro constitue depuis 2018 la démonstration du savoir-faire du géant chinois, introduisant des nouveautés comme l'affichage sans bordures FullView et la webcam popup cachée dans le clavier.

Pour le salon MWC 2020 de Barcelone, Huawei devait en présenter une nouvelle évolution. Le MateBook X Pro 2020 reprend le châssis métallique unibody et ajoute aux habituels coloris argent et noir un vert émeraude avec logo Huawei doré qui ne manquera pas d'attirer l'attention.

La machine reste relativement légère (1,33 Kg) et ne mesure que 14,6 mm d'épaisseur pour pouvoir l'emporter partout. On retrouve un affichage FullView au ratio 3:2 adapté à la productivité et au multimédia de 13,9" et en résolution 3K (3000 x 2000 pixels) avec colorimétrie sRGB et support tactile 10 points.

Pour cette nouvelle évolution, Huawei tape dans les processeurs Intel Core 10ème génération version Comet Lake gravés en 14 nm avec le choix d'un Intel Core i5-10210U ou d'un Intel Core i7-10510U, associé à un GPU Nvidia GeForce MX250 avec 2 Go de mémoire GDDR5. Pas encore de nouvelle génération GeForce MX350 ici.

Le refroidissement est assuré par le nouveau système Shark Fin Fans 2.0 avec un suivi dynamique de la température interne pour adapter le flux et rendre la machine plus silencieuse.

Avec une batterie de 56 Wh et un chargeur rapide USB-C de 65W, le Huawei MateBook X Pro 2020 promet une journée d'autonomie. Et s'il tourne sous Windows 10, il sait faire la jonction avec les smartphones Android pour faciliter les transferts de fichier ou créer un environnement commun permettant d'utiliser clavier et trackpad pour interagir avec un smartphone.

On notera enfin la présence d'un lecteur d'empreintes dans le bouton d'alimentation pour la sécurité biométrique. Le Huawei MateBook X Pro sera proposé en Europe à partir du mois d'avril avec une configuration débutant à 1499 € et grimpant jusqu'à 1999 €, avec plus de mémoire et le GPU GeForce 250.