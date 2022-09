MateBook X Pro : Huawei met à jour son ultraportable premium

Un nouveau MateBook X Pro est déjà annoncé par Huawei après une précédente mise à jour en début d'année. Il incarne le modèle le plus haut de gamme de la marque en matière d'ultraportable. D'un poids de 1,26 kg et avec des dimensions de 310 x 221 x 15,6 mm, il bénéficie d'un nouveau châssis métallique (alliage de magnésium) à la place de l'alliage en aluminium.

L'ordinateur portable affiche sur un écran tactile LTPS de 14,2 pouces d'une définition 3,1K (3120 x 2080 pixels) dont le taux d'occupation est de 92,5 %. Il est avec taux de rafraîchissement de 90 Hz / 60 Hz, luminosité maximale de 500 cd/m², 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3, précision Delta E inférieure à 1 et certification TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0.

Certifié Intel Evo, le MateBook X Pro est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 12e génération (i7-1260P), avec carte graphique Intel Iris Xe, 16 Go de RAM (LPDDR5) et 1 To de stockage (SSD NVMe PCIe). C'est une enveloppe thermique (TDP) de 30 W en mode performance. Il embarque une batterie de 60 Wh.

Nouveau touchpad avec retour haptique

L'utraportable est pourvu de 6 haut-parleurs et intègre 4 microphones. Une caméra HD (720p) sur la lunette supérieure (pas sous une touche du clavier) est avec fonction AI Camera pour le changement d'arrière-plan. Le clavier dispose d'un touchpad Huawei Free Touch avec retour haptique. Ce dernier prend en charge des raccourcis comme la capture d'écran, l'enregistrement du contenu de l'écran, la réduction ou la fermeture d'une fenêtre…

La connectivité est Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. La connectique comprend deux ports Thunderbolt 4.0, deux ports USB-C, une prise jack 3,5 mm. Un capteur d'empreintes digitales est toujours présent au niveau du bouton d'alimentation.

Le nouveau Huawei MateBook X Pro i7 (16 Go + 1 To) sera disponible le 16 septembre 2022 au prix de 2 199 €. En finition Ink Blue, il est en précommande à partir d'aujourd'hui avec le moniteur Huawei MateView 28 ou la tablette Huawei MatePad 11 128 Go (Smart Magnetic Keyboard et M-Pencil inclus) offerts.