Huawei : un MateBook X avec écran Infinite FullView et Wi-Fi 6

En début d'année, Huawei a renouvelé son ultraportable haut de gamme MateBook X Pro dans une édition 2020. Aujourd'hui, le groupe chinois lève le voile sur le MateBook X qui vient se positionner juste en dessous.

Le MateBook X est présenté comme le premier à bénéficier d'un écran Infinite Display et revendique un rapport écran / corps de 90 % qui est mis en confrontation avec le ratio de 82 % pour le MacBook Air. À technologie d'affichage LTPS, l'écran LCD tactile (10 points) de 13 pouces a une définition 3K (3000 x 2000 pixels) et couvre 100 % de l'espace sRGB, avec une luminosité de 400 cd/m².

Avec châssis métallique unibody, l'utraportable est plus petit qu'une feuille de papier A4 lorsqu'il est fermé et pour une épaisseur de 13,6 mm. La zone la plus fine est de seulement 4 mm. Il pèse à peine 1 kg. Pour la frappe, les touches du clavier ont une course de 1,3 mm. Une touche dissimule une webcam pop-up et le bouton d'alimentation est avec lecteur d'empreintes digitales

Le MateBook X profite de quatre haut-parleurs avec deux tweeters et deux woofers pour un son surround immersif. Deux micros sont positionnés sur le bord et peuvent capturer du son jusqu'à 5 m. Un traitement par IA permet de supprimer l'écho.



La machine est équipée d'un processeur Intel Core i7 de 10e génération cadencé à 1,8 GHz (4,9 GHz en Turbo). Pas de GPU dédié comme avec le MateBook X Pro. Il s'agit par ailleurs du premier ordinateur portable de Huawei avec Wi-Fi 6. Il comprend notamment deux ports USB-C disposés de chaque côté.

Avec un design fanless, la charnière aide à la dissipation thermique en transmettant la chaleur de la carte mère vers l'arrière de l'ordinateur. L'autonomie promise est quant à elle de 9 heures en lecture vidéo (en local) et avec charge rapide 65 watts.

Huawei souligne sa solution Huawei Share afin d'utiliser le smartphone sur le PC, partager et modifier des fichiers entre appareils, prendre des appels vocaux et vidéo sur l'ordinateur, configurer un hotspot. La synchronisation se fait avec un capteur NFC intégré au touchpad qui est par ailleurs avec retour haptique complet (moteurs piézoélectriques).

Le MateBook X de Huawei (Windows 10 Home) sera disponible en octobre au prix de 1 799 € dans une configuration Intel Core i7 (Intel Core i7-10510U) et à 1 599 € dans une configuration Intel Core i5 (Intel Core i5-10210U ; 1,6 GHz et 4,2 GHz en Turbo) avec 16 Go de RAM (LPDDR3) et 512 Go de stockage (SSD NVMe PCIe).