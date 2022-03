Super PROMO sur la tablette HUAWEI MatePad 11 accompagnée de son stylet et des bons plans du jour

Aujourd’hui, nous mettons en avant la tablette HUAWEI MatePad 11 qui est actuellement en réduction sur le site officiel.

Elle intègre un écran LCD de 11" avec une définition de 2560 x 1600 pixels pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz offrant une fluidité extrême. Elle embarque le processeur Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Vous profiterez du système d’exploitation Harmony OS. De plus, la MatePad 11 est équipée d’une batterie de 7250 mAh permettant une douzaine d’heures d’autonomie pour un tout petit peu plus de deux heures de charge. Elle est actuellement accompagnée gratuitement du stylet HUAWEI M-Pencil, soit une économie de 100 €.

Sur HUAWEI, la tablette HUAWEI MatePad 11 6+64 Go + le stylet est au tarif réduit de 310 € au lieu de 400 € avec le code AHWJPMP11 et la livraison gratuite.



