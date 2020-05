Huawei : vers un nouveau P30 Pro avec les services Google

Huawei pourrait avoir une parade à l'embargo américain l'empêchant d'installer les services de Google sur ses nouveaux terminaux : rééditer d'anciens appareils qui bénéficient encore de la licence Android by Google.

Alors que Huawei a lancé ses nouveaux P40 et P40 Pro, voilà que la marque s'apprête à ressortir une nouvelle version de son P30 Pro.

Non, Huawei n'a pas subitement perdu le compte dans ses smartphones, mais il s'agit là d'un petit tour de passe-passe qui permettrait à la marque de proposer un nouveau terminal embarquant les services de Google.

Très favorablement accueilli par la presse et les usagers l'année dernière, le P30 Pro constitue toujours une référence sur le marché du smartphone, notamment par sa partie photo qui séduit toujours autant.

Huawei pourrait ainsi prochainement sortir un P30 Pro "New Edition" le 15 mai plus exactement, et en Allemagne.

On ne sait pas encore quelles seront les modifications apportées à ce nouveau P30 Pro. D'ailleurs, les changements seront sans doute limités pour rester en conformité avec la certification accordée par Google sur le P30 Pro original. Huawei avait déjà relancé l'exploitation de son P30 en le déclinant sur le tard dans deux nouveaux coloris (Mystic Blue et Misty Lavender), reste que la marque ne pourra pas indéfiniment jouer ce petit jeu.