Un Huawei P40 Lite encore plus light en version E

Outre les P40, P40 Pro et P40 Pro Plus, la gamme P40 de smartphones de Huawei compte également une version allégée P40 Lite et désormais P40 Lite... E. Un nouveau modèle qui est disponible en France avec un prix encore réduit et les concessions qui vont avec.

Le P40 Lite E affiche sur un écran LCD de 6,39 pouces en définition HD+ (1560 x 720 pixels) et non plus FHD+ comme le P40 Lite. Il délaisse le SoC Kirin 810 pour un SoC Kirin 710F (4 x 2,2 GHz + 4 x 1,7 GHz) associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le capteur photo frontal de 8 mégapixels est plus modeste, alors qu'à l'arrière l'essentiel est préservé avec un capteur principal de 48 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels et capteur de profondeur de 2 mégapixels.



L'appareil embarque une batterie de 4000 mAh avec charge 10 W. La technologie SuperCharge de Huawei n'est pas de la partie, d'autant que c'est un port micro USB. De quoi légitimer le retour d'un port jack 3,5 mm.

Pour la connectivité et outre le Bluetooth 5.0, c'est du Wi-Fi 802.11b/g/n mais pas ac. Quant à la compatibilité 4G, elle perd la bande de fréquences 700 MHz du P40 Lite.

Avec EMUI 9.1 basé sur Android 9, le Huawei P40 Lite E fait bien évidemment l'impasse sur les Google Mobile Services et mise sur les Huawei Mobile Services avec notamment l'AppGallery de Huawei. Le P40 Lite E est proposé à 199 €.