Huawei P40 : un cliché officiel dévoile les smartphones

Le P40 de Huawei disposera bel et bien de 5 capteurs photo. C'est du moins ce que l'on peut voir sur un cliché officiel de la marque publié en ligne par Evan Blass, qui permet également de confirmer les couleurs du terminal.

Un cliché issu du département marketing de Huawei a ainsi fait surface sur la toile et présente un "arc-en-ciel" de P40. On peut ainsi voir les smartphones haut de gamme de Huawei et leurs couleurs gris, noir, jaune, bleu et blanc et perle, chacun avec différents effets.

La photo réunit les 3 versions du terminal : standard, Pro et ultra haut de gamme. La version standard n'affichera qu'un triple capteur photo contre 5 pour les deux autres. La version Premium se dotera quant à elle, d'un dos en céramique.

Rappelons par ailleurs que le P40 Lite est déjà sorti sur le marché, y compris en France avec un prix très abordable.

Globalement, ces P40 sont attendus avec un prix plus attractif que le P30 puisque Huawei cherche à compenser l'absence des services mobiles de Google. Le lancement du P40 est prévu le 26 mars prochain suite à une conférence qui se déroulera en ligne.