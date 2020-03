Huawei P40 : la fiche technique en fuite

C'est ce jeudi 26 mars que Huawei présentera officiellement sa série P40 lors d'une conférence qui se tiendra exclusivement en ligne. Mais on sait déjà presque tout du smartphone grâce à différentes fuites.

Ishan Agarwal a ainsi récemment dévoilé une fiche technique complète des deux appareils bien avant l'heure.

On sait déjà que les appareils profiteront du SoC Kirin 990 et afficheront une compatibilité 5G avec des écrans AMOLED de 6,1 pouces pour le P40 et un affichage en 60 Hz ou plus (a confirmer), d'une batterie de 3800 mAh et d'une recharge filaire 40W et sans fil 27 W.

La version Pro se dotera d'un écran de 6,58 pouces 120 Hz associé à une batterie de 4200 mAh et d'une recharge identique.

Côté photo le P40 Pro misera sur un capteur principal de 52 mégapixels signé Sony. Il s'agira d'un capteur ultra large de 1/1,28" sur matrice RYYB et proposant du pixel binning ou "Quad Quad Bayer". Cela permettra d'obtenir plus de luminosité et de détails avec des résultats encore jamais vu sur smartphone.

Outre le module principal, on pourra compter sur un ultra grand-angle de 40 Mp (1/1.5"), un téléobjectif zoom 3X 12 megapixels, zoom périscopique 10X jusqu'à 50X en hybride avec une équivalence de longueur focale de 240 mm. Enfin, un capteur 3D ToF sera de la partie pour la profondeur de champ.

Le P40 standard se contentera d'un capteur principal de 52 Mp, ultra grand angle 16 Mp et zoom 3X 8Mp.

Selon les dernières informations, le P40 pourrait être proposé à partir de 799€ et le P40 Pro à partir de 999€. Ces rumeurs contrastent avec l'annonce de Huawei qui évoquait un effort significatif sur les prix pour contrebalancer l'absence des services Mobiles de Google. Il n'est donc pas certain qu'en conservant cette politique tarifaire la marque encourage les acheteurs à rompre avec leurs habitudes pour embrasser les Huawei Mobiles Services...