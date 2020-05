Huawei P40 Lite 5G : le smartphone avec SoC Kirin 820 disponible en France

Avec le Huawei P40 Lite 5G, le fabricant chinois étend sa série P40 vers le milieu de gamme tout en continuant de proposer une compatibilité 5G. Le smartphone propose un grand affichage 6,5 pouces FullView avec un poinçon pour le capteur photo avant et une résolution FHD+, tandis que le lecteur d'empreintes se situe sur la tranche.

A bord, on trouve le nouveau SoC Kirin 820 avec modem 5G intégré (en bande sub-6 GHz) et fonction gaming GPU Turbo, et une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 40W.

La série Huawei P étant tournée vers la photo, le Huawei P40 Lite 5G propose pas moins de 4 capteurs photo avec module principal de 64 megapixels gérant le pixel binning 4 en 1 pour des photos lumineuses.

Ce grand capteur est accompagné d'un ultra grand angle, d'un capteur macro et d'un module 3D ToF.

Il supporte également la vidéo slow motion 960 fps, le time lapse et le mode Dual View permettant de réaliser des vidéos à partir de deux capteurs du smartphone. Les différents modules profitent de réglages optimisés par intelligence artificielle.

Il ne faudra toutefois pas compter sur les services mobiles de Google. Le Huawei P40 Lite 5G est disponible dès à présent en France au prix de 399,99 €, avec les écouteurs sans fil FreeBuds 3i offerts jusqu'au 31 mai.