Huawei P40 / Pro : 5, 6 ou 7 capteurs photo, au choix

C'est à Paris que Huawei présentera son P40 Pro à la fin du mois de mars, mais les fuites concernant l'appareil sont déjà nombreuses.

Aujourd'hui, c'est plus particulièrement la partie photo, un des éléments principaux du terminal, qui attire l'attention. Grâce à de nouveaux clichés officiels publiés sur Twitter, on peut ainsi mieux juger de l'imposant module photo principal.

Le P40 Pro comptera ainsi pas moins de 7 capteurs photo (2 à l'avant et 5 à l'arrière). Le module principal sera confiné dans un rectangle assez imposant. Sur les nouveaux clichés, on repère ainsi l'énorme téléobjectif périscopique offrant un zoom optique x10 au P40 Pro. On peut également clairement apprécier la différence de taille des optiques entre l'ultra grand-angle et le macro.

On pourra également compter sur un capteur de temps de vol, un autocofus laser et un double flash LED.

Dans le détail, on trouvera ainsi un capteur 40 MP f1/1.5, un 52 MP f 1/1.3, un module périscopique, un capteur ultra grand-angle, et un capteur macro.

Selon certaines rumeurs, cette configuration à 7 capteurs photo pourrait se limiter au seul P40 Pro édition céramique, qui constituerait ainsi une version encore plus premium de l'appareil. Il se dit ainsi que le P40 Pro pourrait alors se limiter à 4 capteurs photo au dos, et 3 pour le P40 standard.

Huawei devrait ainsi continuer de faire de sa gamme P un spécialiste de la photographie et l'on s'attend à nouveau à voir le P40 Pro s'afficher en tête de liste des meilleurs photophones du marché.