Bon plan : Huawei P40 et P40 Pro en précommande à prix réduit avec la montre connectée Watch GT 2 offerte !

A peine annoncés officiellement il y a quelques minutes, les tout nouveaux smartphones Huawei P40 et P40 Pro bénéficient déjà d'offres dédiées pour fêter leur arrivée sur le marché et notamment chez Cdiscount avec des réductions tarifaires et la montre connectée Watch GT 2 offerte d'une valeur de 200 € !

Le bon plan du jour concerne les smartphones de la marque Huawei, le Huawei P40 et le Huawei P40 Pro, qui profitent d'offres spéciales pour leur lancement en France.

Nous avons suivi la conférence en ligne proposée par Huawei cet après-midi, et vous avez pu découvrir toutes les caractéristiques, prix, et date de disponibilité des Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro Plus.

Pour rappel, le P40 propose un SoC Kirin 990 5G et un écran de 6,1 pouces. Les P40 Pro et P40 Pro + embarquent eux un écran OLED de 6,58 pouces flexible avec une technologie Quad Curve

La partie photo reste l'attrait principal de la gamme P40.

Le P40 se dote d'un triple capteur principal constitué d'un ultra grand-angle 50 Mpx RYYB f/1.9 associé à un capteur grand-angle de 16 Mpx f/2.2 et un capteur zoom X3 8 Mpx f/2.4 avec stabilisation OIS.

Le P40 Pro opte pour une configuration quadruple capteur avec un ultra grand-angle 50 Mpx RYYB f/1.9 OIS, un grand angle cinéma 40 Mpx f/1.8, un capteur zoom X5 12 Mpx f/3.4 OIS ainsi qu'un capteur ToF.

Coté autonomie, les P40 sont équipés d'une batterie de 4200 Mah avec de la recharge rapide 27W pour le P40 et de la recharge rapide 40 W pour le P40 Pro.

La gamme P40 sera proposée en France à partir du 7 avril prochain selon cette grille tarifaire :

Le P40 avec 8Go de RAM et 128 Go de stockage sera proposé à 799 €

Le P40 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sera proposé à 999 €

Le P40 Pro + avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage sera proposé à 1399 €



Les smartphones Huawei P40 et Huawei P40 Pro sont toutefois dès aujourd'hui disponibles en précommande et profitent de promotions dédiées valables jusqu'au 20 avril notamment chez le leader français Cdiscount avec pour tout achat d'un de ces deux smartphones la montre connectée Watch GT 2 offerte ! (vous la verrez dans le panier juste avant de payer). Pour rappel cette dernière est vendue à partir de 199,90 € chez Huawei.

Voic les offres :

Huawei P40 128 Go à 649 € au lieu de 799 € en coloris Anna Black, Anna Gold et Anna Gray + la montre connectée Watch GT 2 offerte





au lieu de 799 € en coloris Anna Black, Anna Gold et Anna Gray + la montre connectée Watch GT 2 offerte Huawei P40 Pro 256 Go à 949 € au lieu de 999 € en coloris Elsa Black, Elsa Gold et Elsa Gray + la montre connectée Watch GT 2 offerte

La date d'expédition est fixée au 21 avril 2020.





Signalons également que le promotion sur le Huawei P40 Lite est toujours active avec un tarif de 285 € seulement et les écouteurs Huawei Freebuds Lite offerts (99 €).

