Huawei P40 Pro : quelle configuration photo pour les cinq modules ?

Depuis plusieurs années, la série P de Huawei lancée en début d'année se focalise sur la qualité photo, une fonctionnalité très demandée dans les smartphones et dont le fabricant chinois a su tirer parti en multipliant les innovations : configurations multi-capteurs, modules spécifiques pour capter un maximum de lumière, puissant zoom...

Le Huawei P40 Pro ne devrait pas faire exception et s'annonce déjà comme une nouvelle référence en la matière, même si la concurrence a fortement progressé ces derniers trimestres, rivalisant d'idées pour améliorer la qualité des clichés.

Quelle sera sa configuration photo alors que les rendus en fuite montrent une configuration de 4 modules photo et 1 capteur 3D ToF réunis dans un grand rectanlgle au dos du smartphone ?

Let's play some numbers

IMX700 52mp (Hexadeca Bayer) RYYB 1/1.28"

IMX650 40mp ultra wide Cine RGGB 1/1.5"

3x optical tele zoom

10x optical dual prism periscope zoom with 2P1G lenses

Time of flight sensor

LED light

Color temperature sensor

microphone#HuaweiP40Pro pic.twitter.com/hUTDjob5Qs — Teme (特米) (@RODENT950) March 6, 2020

Un tweet du leaker chinois Teme avance une liste des capteurs embarqués. On trouverait ainsi un module principal de 52 megapixels de type Sony IMX700 avec capteur RYYB 1/1,28" avec filtre Bayer combinant 16 pixels en 1 ainsi qu'un module 40 megapixels Sony IMX650 1/1,5" RGGB ultra grand angle.

Le leaker évoque aussi une capacité de zoom optique x3 via un module téléobjectif et un autre zoom sans perte x10 grâce à un module périscopique avec des lentilles en plastique mais aussi en verre pour une meilleure qualité photo.

On devrait également retrouver un flash LED et un capteur mesurant la température de couleur pour un rendu plus naturel des clichés.

Il n'y aura donc en principe pas de course aux mégapixels sur le nouveau fleuron de Huawei, alors que certains concurrents proposent des modules 64 megapixels et même 108 megapixels et l'accent devrait être mis sur la qualité du rendu et la richesse des détails des photos mobiles, avec toujours de puissantes capacités de zoom qui ont fait le succès du modèle précédent.

Cette configuration à cinq capteurs (en comptant le module 3D ToF) pourrait être réservée à une édition spéciale premium du P40 Pro. On en saura plus avec la présentation officielle du 26 mars.