Huawei : les P50 et P50 Pro pourraient arriver en France en 2022

La semaine passée, Huawei annonçait son grand retour en Europe sur le marché du smartphone avec le Nova 9, flagship de la gamme Nova.

Stéphane Cuterlin, responsable de Huawei France nous expliquait ainsi qu'il s'agissait d'un choix de venir compléter une gamme qui manquait encore d'un terminal haut de gamme. Huawei cherche ainsi à proposer un catalogue plus clair et mieux dessiné pour les consommateurs qui gravite autour de 3 gammes distinctes : Mate, P et Nova.

Le choix du Nova n'est toutefois pas anodin : la gamme vise les utilisateurs les plus jeunes qui sont séduits par la photo et la vidéo ainsi que les réseaux sociaux. Il s'agit d'un public qui se veut moins ancré dans les habitudes de Google ou du moins, qu'il est plus facile de faire basculer vers de nouveaux services et puisque Huawei n'intègre plus les GMS, la cible est idéale pour engager rapidement un large parc d'utilisateurs.

Alors quid des P50 et P50 Pro pourtant déjà lancés en Chine depuis 6 mois ? TechRadar a réussi à glaner quelques informations auprès de la marque. Huawei a ainsi confié envisager une sortie internationale de ses P50 en 2022.

Puisque les excellents P40 et P40 Pro avaient déjà été déployés en France, il est plus que probable que la France bénéficie également des P50...

Malgré tout, rien ne sera simple pour Huawei puisque son smartphone ne sera pas forcément au niveau de la concurrence. Les P50 embarquent un Snapdragon 888 ainsi que 8 à 12 Go de RAM, une configuration haut de gamme actuellement, qui sera dépassée par les sorties des Galaxy S22 d'ici la fin de l'année.

Alors certes, la configuration restera très musclée et la partie photo ne devrait pas décevoir et même rester en avance sur la concurrence... Néanmoins, le positionnement tarifaire pourrait souffrir du comparatif, surtout quand l'absence des services mobiles de Google pèse toujours sur la balance.

Néanmoins, il pourrait également s'agir d'une opportunité pour Huawei qui pourrait attendre la sortie d'HarmonyOS 3.0 pour proposer une nouvelle expérience aux utilisateurs en Europe.