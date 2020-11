Huawei P50 : une lentille liquide pour un focus ultrarapide ?

La série P50 de Huawei mettra de nouveau l'accent sur la partie photo et l'une des innovations pourrait venir d'une lentille liquide permettant un focus très rapide.

Malgré les difficultés rencontrées, Huawei devrait malgré tout proposer une série de smartphones Huawei P50 se concentrant particulièrement sur la partie photo tout en embarquant un SoC Kirin 9000 gravé en 5 nm et inauguré avec la famille Mate 40.

Les smartphones devraient de nouveau proposer des fonctions innovantes en matière de photo mobile, ce qui leur permet de se retrouver régulièrement dans le haut des classements de photophones.

Pour le Huawei P50, il se murmure que le fabricant pourrait opter pour une technologie de lentille liquide permettant une mise au point très rapide en quelques millisecondes.

Huawei P40 Pro, champion chez DxOMark en début d'année

Le principe de la lentille liquide consiste à appliquer une tension spécifique à un liquide pour constituer l'équivalent d'une lentille dont la forme varie en fonction de la tension, assurant une mise au point précise et à faible latence, selon le principe physique de l'électromouillage.

Un brevet concernant cette technique avait été repéré plus tôt dans l'année et elle pourrait donc se retrouver dans la prochaine gamme de smartphones de référence. Même si un dépôt de brevet n'est pas une garantie de son application, ce type de technique est mature et pourrait se concrétiser rapidement.

