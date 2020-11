Huawei P50 : le smartphone toujours programmé pour 2021 avec SoC Kirin 9000

| Source : The Elec

Malgré les difficultés des sanctions US, Huawei prépare une série Huawei P50 pour le premier semestre 2021 et pourrait y utiliser son SoC Kirin 9000.

Les sanctions commerciales US freinent toujours l'accès pour le groupe Huawei aux technologies américaines, matérielles comme logicielles, mais le fabricant n'abandonnera pas pour autant son emblématique série P dédiée à la photo et lancée au premier semestre de l'année.

De la même façon que la série Huawei Mate 40 a été maintenue fin 2020, une gamme de smartphones Huawei P50 sera bien à l'ordre du jour l'an prochain, selon une information de The Elec.

Huawei P50

Et s'il semblait que le Mate 40 serait le seul à exploiter le SoC Kirin 9000 gravé en 5 nm que Huawei ne peut plus faire fabriquer par TSMC, la prochaine série y aurait finalement droit aussi.

De précédentes rumeurs évoquaient toutefois la présence du SoC pour le modèle le plus haut en gamme, les autres smartphones de la série étant équipés d'un SoC Dimensity 1000+ de MediaTek.

Huawei respecterait donc au moins en partie la tradition de lancer un nouveau SoC sur la série Mate et de le proposer quelques mois plus tard sur la gamme Huawei P.

Naissance dans la douleur

Le Huawei P50 serait toujours doté d'un affichage OLED et la publication cite Samsung et LG comme fournisseurs et la production aurait déjà commencé. La nouvelle gamme sera toujours sous Android mais sans les services mobiles de Google, remplacés par ceux de Huawei.

Le contexte est désormais bien difficile pour Huawei, toujours bloqué par les sanctions US et dans l'attente de voir si la nouvelle administration Biden sera plus compréhensive.

Le groupe chinois peut toujours compter sur son marché national et sur un effet d'inertie en 2020 pour maintenir des volumes mais il est maintenant dans le dur des sanctions, ce qui risque d'avoir un fort impact sur ses ventes l'an prochain.