Huawei P50 Pocket : un nouveau smartphone avec écran pliable le 23 décembre

Le prochain smartphone avec écran pliable de Huawei commence à se montrer via un premier teaser avant son annonce le 23 décembre.

Après les Mate X et Mate X2 qui ont exploré un style avec écran présent sur la face externe d'abord, interne ensuite et se pliant comme un livre, la firme chinoise Huawei prépare un nouveau modèle de smartphone avec écran pliable.

Les premières rumeurs évoquent un changement de style avec un passage au format clapet et l'utilisation d'une charnière plus robuste et moins onéreuse que précédemment.

Si ces éléments doivent encore être confirmés, Huawei prépare bien un nouveau modèle repliable et qui sera baptisé Huawei P50 Pocket. La firme en prépare déjà l'annonce prévue pour le 23 décembre en Chine avec un teaser affichant une vue partielle d'un appareil.

L'image semble confirmer sa nature repliable et montre deux coloris potentiels : or ou blanc / argent. Le Huawei P50 Pocket pourrait donc être un modèle rappelant le Galaxy Z Flip de Samsung et réexploitant la fiche technique du Huawei P50.

Les prochains jours en diront peut-être plus sur les caractéristiques en amont de l'annonce officielle et si Huawei fera le choix de son propre système Harmony OS à bord.