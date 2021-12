Huawei P50 Pocket : le smartphone carré à clapet se montre plus en détails

La marque Huawei prépare nouveau smartphone avec écran pliable et mise cette fois sur le format clapet avec un modèle Huawei P50 Pocket qui sera officiellement présenté à la fin du mois de décembre.

Si le fabricant n'en a que vaguement dévoilé les formes dans un teaser, c'est du côté de Harper's Baazar que le futur smartphone se montre plus nettement à l'occasion d'une session photo de mode avec l'actrice chinoise Guan Xiao Tong.

On peut découvrir le format carré et compact du Huawei P50 Pocket une fois replié et les deux cercles sur la face extérieure, l'un pour le bloc photo et l'autre pour un petit affichage secondaire.

On retrouve la finition dorée à motif aperçue dans le teaser avec la volonté évidente d'un faire un objet chic et tendance. Selon les premières informations, l'affichage interne repliable offrirait une diagonale de 6,85 pouces tandis que l'écran circulaire externe est de 1 pouce.

Les autres caractéristiques restent inconnues mais il reste probable qu'elles dérivent de la série Huawei P50, avec processeur Kirin et plate-forme HarmonyOS à bord.