Le Huawei P50 Pro + dévoile ses modules photo

Le P50 de Huawei fait l'objet d'une nouvelle fuite orientée vers ses différents capteurs photo, et une fois de plus la marque chinoise voit très grand...

Il y a quelques semaines, on découvrait un premier visuel du Huawei P50 permettant de constater quelques changements au niveau de l'organisation du bloc photo toujours plus imposant.

On prenait ainsi note d'un bloc plus arrondi misant sur deux énormes cercles renfermant chacun divers capteurs. On ne savait pas encore ce que cachaient ces deux disques, mais une nouvelle fuite nous permet enfin de découvrir la composition de ces derniers.

Un cliché du P50 Pro+ permet ainsi de voir que Huawei a décidé de séparer un peu plus ses capteurs. On retrouvera ainsi le capteur à zoom périscopique dans le cercle supérieur (il est identifiable de par sa forme rectangulaire). Ce dernier sera accompagné d'un second capteur dont on ignore la fonction.

Le cercle inférieur regroupera quant à lui 4 capteurs dont un module ToF. Là encore aucune précision n'accompagne les photos. Concernant l'appareil en lui-même, il pourrait intégrer le tout nouveau SoC Kirin 9000L produit par Samsung. Le terminal est attendu dans 3 déclinaisons principales : P50, P50 Pro et P50 Pro + mais également deux autres variantes Lite et Porsche Design.