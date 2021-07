Huawei P50 Pro : le nouveau leader du classement des photophones chez DxOMark

Une nouvelle fois, DxOMark place Huawei en tête du classement des photophones avec le Huawei P50 Pro et ses quatre modules.

Le fabricant Huawei est un habitué de la tête du classement des meilleurs photophones du moment de DxOMark et le nouveau Huawei P50 Pro ne fait pas exception à la règle.

Le nouveau flagship de la marque chinoise s'offre une configuration musclée avec :

un capteur principal 50 MP F/1,8 avec OIS

un capteur ultra grand angle 13 MP F/2,2

un capteur zoom périscopique 64 MP F/3,5 avec OIS

un capteur monochrome 40 MP F/1,6

Sans jouer la carte des super-capteurs de plus de 100 megapixels (mais qui amènent la contrainte de pixels très petits et captant moins de lumière), Huawei maintient une certaine cohérence dans sa proposition.

DxOMark salue les bons résultats du smartphone dans toutes les conditions de lumière et l'homogénéité de la qualité attendue sur les différents capteurs. Le point fort habituel des smartphones Huawei, à savoir les prises de vue en basse lumière, reste toujours bien présent avec le P50 Pro.

Le smartphone sait aussi gérer les forts contrastes pour rendre des clichés équilibrés. Un capteur multispectral permet d'offrir une colorimétrie naturelle en extérieur comme en intérieur.

Très bon aussi en zoom, le Huawei P50 Pro perd finalement quelques points sur la preview des clichés dans l'application, pas toujours fidèle à la version finale, et sur la présence d'artefacts en vidéo, moins bonne que d'autres modèles.

Au final, le Huawei P50 Pro obtient un nouveau top score de 144 points, devant le Xiaomi Mi 11 Ultra (143 points) et le le Huawei Mate 40 Pro+ (139 points). Les sous-notes atteignent 149 en photo, 107 en zoom et 116 en vidéo, contre 148, 100 et 117 pour le Mi 11 Ultra.