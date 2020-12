Huawei prépare aussi un PC portable avec processeur ARM et 5G

Si des efforts ont été réalisés depuis plusieurs années pour faire des PC portables ARM une réalité en dehors de machines d'entrée de gamme, le lancement des premiers MacBook avec puce M1 chez Apple a sans doute donné, plus que d'autres initiatives, un signal fort au marché.

Même avec le temps d'avance de la firme californienne, d'autres acteurs suivant la même voie pourraient donc se dévoiler sous peu. Et déjà, il est question d'un PC portable ARM chez le groupe Huawei.

Une photo diffusée sur les réseaux sociaux chinois fait état d'un ordinateur portable Qingyun L410 qui serait équipé du SoC Kirin 990 habituellement présent dans les smartphones de la marque.

il serait doté d'un affichage de 14 pouces (avec une résolution supposée 1080p) et d'une configuration mémoire de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD. L'ordinateur portable ARM de Huawei fonctionnerait avec une distribution Linux Deepin OS 20 locale.

Dérivé de la plate-forme pour smartphones, le SoC Kirin 990 pourrait alors apporter une compatibilté 5G à cette machine, ce qui en ferait un argument non négligeable et un point le distinguant de la série MateBook proposée jusqu'à présent chez Huawei, mais l'appareil ne semble pour le moment destiné qu'au marché chinois.