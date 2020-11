Apple M1 : les premiers résultats de benchmark sont prometteurs

La puce Apple M1 des premiers MacBook Air et Pro en version ARM commence à se montrer en benchmark et annonce déjà de belles performances.

Premier axe de sa stratégie Apple Silicon qui va faire migrer tous ses produits sous architecture ARM, la puce M1 a été dévoilée ce 10 novembre durant l'événement One More Thing ayant dévoilé le MacBook Air et le MacBook Pro 13, mais aussi un nouveau Mac Mini.

Comme à son habitude, Apple a dégagé les points saillants de ce premier SoC, promettant de belles perfomances mais produisant peu de résultats concrets hormis des rapports exprimant le gain de puissance obtenu par rapport à la génération précédente.

Le passage de la puce Apple M1 d'un MacBook Air par Geekbench permet d'obtenir les premières données sur les capacités de ce SoC octocore gravé en 5 nm et utilisant une configuration 4 + 4.

La puce, créditée d'une fréquence de 3,2 GHz, obtient un score en test single core de 1687 points et en test multicore de 7433 points. Le site 9to5Mac note que le MacBook Pro 16 pouces avec processeur x86 Intel Core i9 obtient sur ce même benchmark des scores de 1096 et 6870 points, ce qui semble bien confirmer l'avantage de la plate-forme ARM.

Les résultats sont aussi quasiment le double de ceux de la puce Apple A14 des iPhone 12 et de l'iPad Air. 9to5Mac note que le MacBook Air propose un design fanless alors que les MacBook Pro 13 et Mac Mini embarquent un ventilateur, ce qui pourrait donner des valeurs encore plus importantes.