HUAWEI fête la Saint-Valentin avec 4 superbes offres (HUAWEI P50 Pro avec FreeBuds Pro offerts...)

Même si la Saint-Valentin peut être considérée comme une fête commerciale, c'est toujours une bonne occasion pour faire plaisir et se faire plaisir et le constructeur HUAWEI l’a bien compris

Jusqu’au 14 février inclus, HUAWEI propose ainsi 4 offres incontournables comme leur dernier surpuissant smartphone HUAWEI P50 Pro.

Le mobile dispose d’un écran de 6,6" de type AMOLED avec une définition de 2700 x 1228 px, un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le terminal est doté d’un SoC Snapdragon 888 associé à 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Le HUAWEI P50 Pro fonctionne sous EMUI 12 et possède la certification IP68.

Pour faire des selfies, il intègre un capteur de 13 MP et sur l’arrière 4 objectifs de 50, 40, 13 et 64 mégapixels. Le smartphone a la possibilité de filmer en 4K avec stabilisation optique. La batterie embarquée affiche 4360 mAh de capacité et le mobile bénéficie de la recharge rapide 66W.

Pour l’occasion, le smartphone HUAWEI P50 Pro est au prix de 1190 € avec les écouteurs FreeBuds Pro offerts (129€), 12 mois d’extension de garantie offerts, et éventuellement un bonus reprise de 100 € de votre ancien smartphone.

Et voici les trois autres bons plans à ne pas louper :



Et d’autres bons plans sont disponibles comme AliExpress qui casse les prix sur les Redmi 9A à 74€, Xiaomi Pad 5 256Go à 359€, OnePlus 9 Pro... ou encore Sosh qui lance 2 nouveaux forfaits mobiles en Série limitée 50 Go et 100 Go à prix réduit !