AliExpress casse les prix : Redmi 9A à 74€, Xiaomi Pad 5 256Go à 359€, OnePlus 9 Pro...

Aujourd'hui, AliExpress met en avant pas mal de produits tels que des smartphones, des bracelets connectés et bien d'autres. On vous fait aussi un petit rappel sur la dernière tablette de Xiaomi et son mobile d'entrée de gamme.

Commençons avec le smartphone Xiaomi Redmi 9A qui est mis en avant sur AliExpress.

Le mobile est doté d'un écran LCD de 6,53" avec un ratio de 20:9 et en résolution HD+. Il intègre le SoC Helio G25 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage.

Au niveau de la photographie, on note la présence d'un capteur photo simple de 13 mégapixels avec un flash, et de l'autre côté, un capteur de 5 mégapixels. Le smartphone est pourvu d’une bonne batterie de 5000 mAh lui assurant une autonomie de plus de 18 h.

Le smartphone Redmi 9A est proposé aujourd’hui seulement au tout petit prix de 74 € au lieu de 120 € avec le code XIAOMI19. La livraison est gratuite depuis la France en quelques jours.





Passons ensuite à la tablette tactile Xiaomi Pad 5 qui est équipée d’un écran LCD WQHD+ de 11" avec une définition de 2560 x 1600 px, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité de 500 cd/m² pour un taux de contraste de 1500:1. Elle est propulsée par un SoC Snapdragon 860 accompagné du GPU Adreno 640 avec 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Sa batterie de 8720 mAh offre une très bonne autonomie avec au moins 10 heures de jeu. La tablette est accompagnée d'un chargeur rapide de 22,5 W. Pour la partie photo, elle possède un capteur de 13 MP. Pour finir, elle est dotée de 4 haut-parleurs très larges avec support de la technologie Dolby Atmos pour un meilleur son.

Sur AliExpress, la tablette tactile Xiaomi Pad 5 6+256 Go est au prix réduit de 359 € avec le code XIAOMI23 et la livraison depuis la France.



Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur AliExpress, et voici notre sélection des meilleurs bons plans sur AliExpress :

PC portable

Chuwi Gemibook Pro à 320 € avec le code CHUWI30 (14", Celeron N5100, 8 Go RAM, 256 Go SSD + sacoche)





Bracelet connecté

Xiaomi Mi Smart band 5 à 14 € avec le code MOINSDE05





Smartphone

Divers





