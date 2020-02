Huawei : numéro deux mondial dans les smartphones, malgré les sanctions US

Sur le dernier trimestre 2019, Apple a réussi le joli tour de force de prendre la tête des ventes mondiales de smartphones grâce au succès de sa série iPhone 11, lancée fin septembre.

Cela ne lui suffit toutefois pas à maintenir un volume de plus de 200 millions d'iPhone écoulés sur l'ensemble de l'année. Pour le cabinet d'études IDC, la firme de Cupertino a atteint un volume de 191 millions d'unités écoulées, la maintenant en troisième position mondiale dans un marché global qui a tout de même souffert d'un recul de 2,3% pour atteindre 1,371 milliard de smartphones écoulés.

De son côté, Samsung a su maintenir ses volumes pour conserver sa première place mondiale avec 295,7 millions de smartphones écoulés en 2019, ce qui lui permet d'être seul à pouvoir revendiquer plus de 20% de part de marché.

En deuxième place, le groupe Huawei ne démérite pas avec 240 millions d'unités écoulées, contre 206 millions un an auparavant, et ce malgré les difficultés rencontrées depuis l'application du décret qui complique singulièrement ses relations commerciales avec les entreprises américaines.

Le groupe chinois, qui se voyait encore en début d'année en leader mondial du marché des smartphones, doit donc se contenter d'une belle deuxième place qui ne lui suffit sans doute pas mais qui risque d'être difficile à gérer cette année faute de disposer des services GMS (Google Mobile Services) accompagnant Android.

Certes, le fabricant est en train de mettre en place une alternative reposant sur ses propres services mais il restera à parvenir à l'étoffer et à la faire adopter sur les marchés internationaux...alors que ses propres concurrents chinois ne sont pas impactés.

Et dans le Top 5 mondial, Xiaomi et Oppo continuent de grignoter des parts de marché, avec respectivement 9 et 8% de présence sur le marché mondial. La bataille s'annonce rude.