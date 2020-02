Huawei Sound X : l'enceinte développée avec Devialet prochainement disponible en France

Après un lancement plutôt réussi en Chine, Huawei pourrait être en train de préparer le lancement de son enceinte Sound X sur le marché européen.

Rappelons que l'enceinte en question est issue d'un partenariat entre Huawei et la marque spécialiste du son haut de gamme française Devialet. Elle embarque ainsi un assistant vocal (Xiaoyi pour la version chinoise) qui fait sans aucun doute l'objet d'une traduction et d'un développement pour le marché européen.

Il semble improbable que Huawei intègre Alexa ou Google Assistant au sein de son enceinte, et cela se confirme via l'annonce faite d'une sortie sur 3 marchés dans un premier temps : la France, l'Allemagne et l'Italie seulement. L'assistant vocal changera alors de nom pour le marché européen et sera rebaptisé "Celia".

L'enceinte provite d'un équipement développé en collaboration par Devialet avec notamment la gestion de la technologie SAM et de la spatialisation 3D très avancée permettant de reproduire un son 5.1 à partir d'un jeu de 8 haut-parleurs localisés dans une seule enceinte. Son prix est actuellement de 260€ en Chine, un prix que l'on devrait retrouver en France.