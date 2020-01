Huawei a vendu 240 millions de smartphones en 2019

Huawei a récemment annoncé avoir écoulé pas moins de 240 millions de smartphones sur l'année 2019 à travers le monde. Un chiffre record pour la marque qui est d'autant plus impressionnant qu'il intervient lors d'une année charnière avec le placement sur liste noire de la marque par les USA.

Au total, Huawei a donc écoulé 34 millions de smartphones de plus sur l'année qu'en 2018, réalisant un nouveau record de ventes. C'est principalement le succès du P30 et Mate 30 qui a permis à Huawei d'arriver à ce nouveau sommet, avec une progression de 50% des ventes sur ces deux gammes. Huawei aime ainsi rappeler avoir écoulé 12 millions de Mate 30 sans les services Google.

La marque a généré un chiffre d'affaires de 850 milliards de yuans, soit presque 109 milliards d'euros, soit 18% de plus qu'en 2018. Par ailleurs, Huawei annonçait il y a peu avoir déjà écoulé plus de 6,9 millions de smartphones 5G dans le monde avec les Mate X, Mate 20X, Mate 30 5G et Mate 30 Pro 5G, mais c'est principalement le marché chinois qui est moteur sur ce terrain.

2020 pourrait se présenter comme une véritable bascule pour Huawei qui ne pourra sortir aucun smartphone avec les services de Google à moins d'un nouvel accord avec le gouvernement US. Il faudra donc voir si Huawei arrive à se libérer de sa dépendance à Google et si le marché se montre réceptif aux efforts fournis par la marque pour proposer des solutions et services équivalents.