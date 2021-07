Huawei Watch 3 : la montre connectée sous HarmonyOS débarque en France

Annoncées début juin, les montres connectées Huawei Watch 3 et Huawei Watch 3 Pro arrivent désormais sur le marché français et vont permettre de faire découvrir le système HarmonyOS qui équipera bientôt aussi les smartphones de la marque.

Les montres connectées se veulent polyvalentes et offrent une belle finition avec boîtier en acier inox poli et verre 3D "ultra incurvé" mettant en valeur l'affichage OLED.

Si l'écran est tactile, une partie des manipulations pourra se faire via la couronne 3D rotative avec retour haptique. Huawei mise sur une reconnaissance avancée des mouvements des doigts pour optimiser l'ergonomie de son interface et rendre les opérations plus simples et fluides.

Les montres connectées pourront être personnalisées via des cadrans et des bracelets en divers matériaux (fluoroélastomère, polyamide, cuir, acier inox, titane) pour offrir le choix du style.

Elles pourront suivre l'activité quotidienne ou accompagner les sessions sportives de en fournissant de nombreuses informations (dont mesure de la fréquence cardiaque en continu, SpO2, mesure de pression artérielle, suivi du sommeil...) restituées dans l'application sur smartphone, tout en affichant les notifications.

Elles sauront aussi être autonomes grâce à l'eSIM qui partagera numéro de téléphone et forfait données / voix entre smartphone et montre, et pourront accueillir des applications tierces issues du portail AppGallery.

Pour l'autonomie, Huawei annonce 3 jours de fonctionnement en mode connecté et 14 jours en mode économie pour la Huawei Watch 3 tandis que la version Pro proposera 5 jours en mode connecté et 21 jours en mode économie.

La gamme Huawei Watch 3 est déclinée en plusieurs finitions et est disponible sur le site officiel avec des cadeaux offerts pour son lancement :

Huawei Watch 3 Classic avec bracelet cuir : 399 € + en cadeaux les écouteurs FreeBuds 4i Blanc et la balance connectée Scale 3

avec bracelet cuir : + en cadeaux les écouteurs FreeBuds 4i Blanc et la balance connectée Scale 3 Huawei Watch 3 Sport avec bracelet silicone : 369 € + en cadeaux les écouteurs FreeBuds 4i Blanc et la balance connectée Scale 3

avec bracelet silicone : + en cadeaux les écouteurs FreeBuds 4i Blanc et la balance connectée Scale 3 Huawei Watch 3 Pro : 499 € + en cadeau les écouteurs FreeBuds Pro



En parallèle, Huawei a lancé ses Bons Plans de l'été avec des prix abaissés et des accessoires offerts sur une vaste gamme de produits, du PC portable au smartphone en passant par ses smartwatches, écouteurs sans fil, tablettes et même routeurs WiFi.