Petit prix pour la montre HUAWEI Watch GT 3 mais aussi pour notre sélection du jour avec des PC portables...

Pour débuter la semaine, nous mettons en avant la montre HUAWEI Watch GT 3 qui est actuellement en promotion sur le site officiel de la marque.

Elle est équipée d’un écran de 42 mm et nous notons la présence d’un bouton. De plus, elle est pourvue de la technologie TruSeen 5.0+ permettant de prendre votre rythme cardiaque, mais aussi de votre taux de saturation en oxygène (SpO2), du suivi du sommeil, du stress…

Au niveau de l’autonomie, la smartwatch offre 7 jours d’utilisation normale et 4 jours en cas d’utilisation intensive. De plus, vous pouvez prendre vos appels par Bluetooth. La Watch GT 3 vous suit sur 100 modes d’entrainement intégrés dont 18 modes de suivi professionnels, 12 entrainements en extérieur et 6 en intérieur. Et enfin, la montre est livrée avec un guide et un bracelet en cuir gratuitement.

Sur le site officiel, la montre HUAWEI WATCH GT 3 est au prix de 169 € au lieu de 250 € avec l’ODR de 50 €.



