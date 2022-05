Que du bon avec le casque Bose Quietcomfort 45, le Redmi Note 11 Pro+, la TV Xiaomi Mi P1, le MSI Optix...

Commençons ce top avec le casque audio Bose Quietcomfort 45 qui profite d'une belle réduction sur Darty.

Il est doté de la technologie de réduction active de bruit (ANC) qui permet de s'isoler des bruits environnants, mais aussi un mode Aware qui filtre le son afin de focaliser sur le son sur une seule personne. Une application permet de modifier les réglages du QC 45.

Le casque est compatible avec le Bluetooth et offre une autonomie de 24 heures avec une charge rapide qui assure 2h30 heures de fonctionnement en 15 minutes de charge ou 2h30 pour une charge complète. Nous notons la présence de boutons afin d'allumer, de modifier le son, etc.

Sur Darty, le casque Bose QuietComfort 45 est au prix de 290 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant au PC portable Asus VivoBook R415EA qui voit son prix chuter sur Rueducommerce.

L'ordinateur est doté d'une dalle OLED de 14" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur Intel Core i3-1115G4 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en SSD. Il est doté de deux ports USB 2.0, d'un port HDMI, de deux ports USB 3 et d'un lecteur MicroSD. Pour finir, il est compatible avec les technologies Bluetooth 4.1 et WiFi.

Le PC portable Asus VivoBook R415EA est au prix de 400 € au lieu de 550 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G qui profite d'une très bonne réduction sur AliExpress.

Le mobile est équipé d'un écran AMOLED de 6,67" en FHD+ avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. De plus, il est propulsé par le SoC MediaTek Dimensity 920 avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Pour la photo, le mobile propose un module principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle 120° de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Et sur l'avant, le capteur photo permettant de faire de bons selfies est de 16 mégapixels. Et enfin, il intègre une batterie de 4500 mAh avec une HyperCharge 120W pour une charge complète en moins d'un quart d'heure !

Sur AliExpress, le Redmi Note 11 Pro+ 5G 6+128 Go est au prix réduit de 279 € avec le code SDFRY121 et la livraison gratuite.

Passons à la TV Xiaomi Mi P1 55" qui est également à petit prix sur le site de Darty.

Elle intègre une dalle LED de 55" avec des bords fins et un angle de vision large de 178 degrés. La TV propose également un système audio 2 x 10W avec Dolby Audio et DTS-HD, ainsi que de connectivités sans fil, WiFi et Bluetooth.

La télévision tourne sous Android TV et vous permet d’utiliser plusieurs applications comme Netflix, Amazon Prime Video, mais aussi de partager le contenu de votre mobile. Pour finir, la TV est équipée de trois ports HDMI, d'un port Ethernet, d'une entrée composite et de deux ports USB 2.0.

Sur Darty, la TV Xiaomi Mi P1 55" est au prix de 400 € au lieu de 500 €, toujours avec la livraison gratuite.



Finissons avec l'écran PC MSI Optix G241 qui est à prix discount sur Rueducommerce.

Il est doté d'une dalle de 24" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. L'écran profite aussi des technologies AMD Freesync, anti-flicker et Less Blue Light qui optimisent votre expérience visuelle. Il intègre deux ports HDMI et un DisplayPort. Pour finir, l'écran PC vous fait profiter d'un temps de réponse de 1 ms qui permet de supprimer les effets de flou et de ralentissement.

Sur Rueducommerce, l'écran PC MSI Optix G241 est au prix de 145 € au lieu de 194 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles comme les 5 bons plans chez SFR avec 2 mois offerts sur la fibre et l'ADSL, forfait fibre à 16 €, forfaits mobiles ou encore les FlexiSpot Day avec des bureaux électriques réglables à gagner, bons d'achats ou encore iPhone, AirPods Pro...