Comment les IA et les technologies émergentes impactent-elles les industries ?

La notion d'intelligence artificielle a été employée pour la première fois en 1950. Avec les nouvelles technologies, les IA sont de plus en plus performantes et sont désormais capables de réaliser des actions humaines. Utilisés la plupart du temps dans le monde du travail, les robots dotés d'une intelligence réalisent des tâches de plus en plus complexes. Où en sommes-nous aujourd'hui ?

L'automatisation, une priorité pour les entreprises

Dans le but d'améliorer leurs performances, les entreprises ont de plus en plus recours aux nouvelles technologies. Le robot industriel est l'un des outils les plus sollicités pour augmenter le taux de production et le rendement des industries. Loin d'être une nouveauté, la robotisation s'est démocratisée depuis déjà de nombreuses années dans les secteurs de construction, ou dans les chaînes de production.

Cependant, de nouveaux robots étonnants dotés d'intelligences artificielles voient le jour, comme Lena, un robot utilisé dans le secteur médical, plus précisément en médecine esthétique. Ce bras robotique autonome est en mesure de faire des injections de botox sur le visage des patients. Ce robot, conçu par la start-up NextMotion est donc capable d'effectuer des injections sécurisées, de façon ultra-précise. Néanmoins, les interventions demeurent sous la supervision d'un médecin esthétique. Peut-on alors affirmer que les robots et les AI transforment les emplois s'ils ne sont pas complètement autonomes ?

Les IA prennent-elles le pouvoir ?

Les intelligences artificielles sont le résultat de programmations informatiques. Qu'elles soient dans des objets connectés ou des robots, leur programmation leur permet d'analyser une grande quantité de données et d'en tirer des résultats logiques. Elles n'ont donc pas la capacité de prendre des décisions adaptées à certaines situations, dans la mesure où seul un humain peut prendre en compte certains facteurs, notamment comme les critères émotionnels.

Par conséquent, dans le monde du travail, les robots dotés d'IA peuvent réaliser des tâches répétitives certes, mais ils ne peuvent pas remplacer un être humain. Les avis sur les IA sont mitigés puisqu'elles s’accaparent des emplois, mais on peut aussi dire qu'elles en créent.

De plus, selon une étude menée par Enterprise Strategy Group et Oracle, l'IA améliore grandement les performances des entreprises. Celles qui ont opté pour l'utilisation d'intelligences artificielles et de technologies émergentes comme les IoT, les assistants numériques ou les blockchains, enregistrent en moyenne une croissance de 80 % concernant leurs bénéfices annuels.

On peut donc affirmer que dans une ère qui vise le développement constant des technologies, les intelligences artificielles deviennent inévitables au quotidien et dans le monde professionnel.