L'intelligence artificielle remplacera-t-elle bientôt l'homme pour réaliser les paris sportifs ?

L’intelligence artificielle se veut de plus en plus développée et est utilisée dans de nombreux domaines, et notamment récemment dans le domaine très prisé des paris sportifs. Les parieurs le savent bien, trouver un bon bookmaker en ligne est souvent délicat même s'il existe de nombreuses offres très intéressantes pour débuter dans ce domaine comme par exemple le site JohnnyBet sur lequel vous trouverez des revues sur les bookmakers légaux en France, des offres exclusives ou encore des codes promo VIP comme le code promo Vbet... Pour être un bon parieur sportif, les paramètres à prendre en compte sont extrêmement nombreux, et c'est là qu'arrive à se positionner l'intelligence artificielle.

L'IA, d'une façon générale, connaît ces dernières années un très fort développement, et est utilisée dans de plus en plus de corps de métiers et d'applications. La machine défie ainsi de plus en plus l’homme dans de nombreux domaines où la prise en compte instantanée de milliers de paramètres différents lui procure un avantage certain dans la prise de décision.

Du côté des parieurs ou des joueurs de jeux d'argent (poker..), il existe peu de solutions utilisant l’IA pour les aider à optimiser leurs gains. Pourtant, la prise en compte de toutes les possibilités relève de l’impossible pour un être humain normalement constitué. Ce défi a pourtant été relevé récemment par une start-up qui a développé un logiciel prenant en compte de très nombreux paramètres et permettant de réaliser des paris à la place de l'homme ! Mais ce n’est pas tout, cette IA va également apprendre de ses erreurs pour s’améliorer et devenir ainsi de plus en plus performante.

Depuis mars 2021, les parieurs peuvent ainsi être assistés par l’intelligence artificielle Datawin dans leur prise de décision. Ben B, son cofondateur, explique qu’il a fallu plus d’un an pour arriver à sortir un algorithme plus précis et plus fiable que les meilleurs parieurs. Cette intelligence artificielle a déjà été testée et son taux de prédiction est de 78 %, de quoi rivaliser avec les plus grands bookmakers. Il ne reste plus qu’à suivre son évolution dans le temps pour définir si l’outil reste fiable sur le long terme et voir si nous n'assisterons pas dans un futur proche à la fin des parieurs humains remplacés par une armée d'IA s'opposant les unes aux autres ! Qui sait ;)