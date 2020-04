ID Now : une machine capable de réaliser un dépistage du Covid-19 en 5 minutes

La société américaine Abbott vient d'annoncer avoir mis au point un dispositif médical baptisé ID Now qui serait capable de proposer un dépistage du Covid-19 en 5 minutes à peine.

50 000 machines de ce type ont été envoyés à différents organismes sur le territoire américain pour aider les hôpitaux et centres de soin.

Jusqu'ici, le dépistage du virus prenait 45 minutes, un délai récemment rapporté à 15 minutes et désormais à 5 minutes seulement. Le dispositif proposé par Abbott a été approuvé par la FDA et la marque annonce déjà qu'il pourrait marquer un tournant dans la propagation de l'épidémie.

ID Now serait ainsi capable de proposer un dépistage positif en 5 minutes et un négatif en 13 minutes. Rappelons que le dépistage du COVID-19 est particulièrement complexe et l'on a vu par le passé que tous les tests n'amenaient pas de résultats identiques, laissant planer le doute sur la fiabilité des solutions de dépistage actuellement disponibles.

Reste que le module présenté a plusieurs avantages en dehors de son temps de réaction : il est particulièrement compact et propose un environnement clos et automatisé pour le dépistage. Son analyse reprend la technique de ciblage des marqueurs moléculaires identifiés sur certaines structures des particules virales du SARS-Cov-2 pour accélérer les résultats. Les tests sont ainsi moins fiables que la méthode de polymérase et analyse génétique réalisée en laboratoire, mais elles permettent de réagir plus rapidement auprès des patients, qui plus est lors du suivi de ces derniers.