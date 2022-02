Voiture électrique : des ventes mondiales doublées en 2021 et ça ne fait que commencer

Alors que les fabricants multiplient les annonces et commencent à sortir les premiers modèles conçus dès le départ en motorisation électrique, les ventes mondiales commencent à progresser sérieusement.

Selon le dernier rapport de l'IEA (International Energy Agency), il s'est vendu 6,6 millions de voitures électriques (dont hybrides) en 2021, représentant désormais 9% du marché total des véhicules, soit un triplement de la part de marché en deux ans.

On compterait désormais environ 16 millions de véhicules électriques en circulation dans le monde, générant une consommation d'électricité de 30 TWh annuelle. Le rapport note toutefois que les réduction de consommation d'énergie fossile et d'émission de gaz à effet de serre permises par les véhicules électriques ont été en bonne partie annulées par l'augmentation en parallèle des ventes de SUV thermiques, toujours très demandés.

C'est en Chine d'abord et en Europe ensuite que les ventes sont les plus fortes, l'Empire du milieu ayant généré plus de ventes que l'Europe et les Etats-Unis réunis.

Sur le Vieux Continent, les ventes ont progressé de 70% en 2021, avec 2,3 millions d'immatriculations dont la moitié en hybride, et ce dans le contexte compliqué des conséquences de la pandémie avec des ventes de voitures neuves toujours en très net repli par rapport aux niveau de 2019.

Les ventes de voitures électriques / hybrides ont réprésenté 17% des ventes de voitures en Europe en 2021 et le segment a dépassé pour la première fois celui des voitures diesel en décembre.

Le rapport de l'IEA n'oublie qu'une partie de la dynamique, en Europe et dans le reste du monde, est aussi liée aux incitations financières des gouvernements tandis que la croissance reste modulée par la pénurie de composants et de matières premières qui a durement touché le secteur automobile et qui va jouer un rôle dans la croissance des années à venir, en plus des problématiques de production / stockage d'électricité.

Au plan mondial, Tesla (présent partout) est leader des ventes, devant Volkswagen (surtout en Europe). Le chinois BYD occupe la troisième place mondiale avec une présence quasiment uniquement sur son marché national. Les constructeurs GM et Stellantis arrivent ensuite. Mais la bataile ne fait que commencer.