Tesla : 936 000 véhicules livrés en 2021 et un nouveau record sur le dernier trimestre

Le constructeur de véhicules électriques Tesla n'aura pas atteint le million de véhicules livrés cette année mais il n'en aura pas été loin. Il annonce un record de livraisons sur le dernier trimestre 2021 avec 308 600 véhicules livrés et 305 840 véhicules produits.

Cela lui permet d'atteindre un total de 936 172 véhicules livrés sur l'ensemble de l'année 2021, en progression de 87% par rapport à l'an dernier et dans un contexte particulièrement compliqué par les pénuries de composants dans le secteur automobile.

Les véhicules Model 3 et Y constituent la quasi-totalité des livraisons, les ventes de Model S et X plus haut en gamme ne représentant pas plus de 3% de l'ensemble. La Gigafactory de Shanghai a joué un grand rôle dans la constitution de ce volume et l'ouverture en cours de l'usine de Berlin devrait accroître encore les capacités de production de Tesla.

La firme a déplacé son siège social à Austin, au Texas, où elle bâtit également une usine Giga Texas qui servira notamment à produire le pickup électrique Cybertruck. La disponibilité des Model 3 et Y lui a permis de prendre la tête de nombreux marchés sur le segment des véhicules électriques.