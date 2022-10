L'IGN part à l'assaut du changement climatique

Le dérèglement du climat va entraîner de multiples conséquences dont on a pu avoir un aperçu durant l'été 2022 avec ses records de chaleur, de sécheresse, ses incendies géants tout comme ses inondations et submersions ou ses vents très violents.

Ces éléments modifient le paysage et vont imposer d'adapter les réflexions concernant l'aménagement du territoire au regard des évolutions climatiques et géologiques.

L'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière) s'est donné pour mission d'observer ces changements et de permettre aux décideurs de disposer d'une base de travail avec des données actualisées.

Les données géographiques à l'épreuve de la crise climatique

Il lance ainsi son premier Atlas de l'Anthropocène (c'est à dire l'ère de l'humanité et ses conséquences sur la géologie et les écosystèmes) avec un premier volet portant sur cinq grandes thématiques associées au bouleversement climatique en cours :

artificialisation des sols

suivi de l'état des forêts

observatoire de l'érosion des reliefs

zones de biodiversité à protéger

épisodes naturels extrêmes

Les cartes thématiques permettent de mieux appréhender les situations et l'état des ressources, donnant à l'IGN un rôle de vigie territoriale afin de "co-construire un véritable poste de pilotage pour la transition et la planification écologique".

La technologie à l'écoute d'un monde qui va plus mal

La deuxième partie de l'Atlas fait le point sur les outils technologiques exploitables pour épauler cette mission d'observation en continu des évolutions climatiques et du territoire.

Elle explore différentes voies allant de l'intelligence artificielle au cloud permettant l'échange et l'agrégation rapide de grandes quantités de données en passant par les numérisations et observations par LiDAR.

Les jumeaux numériques (ou digital twins), équivalents d'objets physiques (d'un gadget à un site de production, jusqu'à une ville entière, mais qui pourrait s'appliquer aussi aux individus pour suivre leur état de santé) sont aussi très à la mode avec l'essor du très haut débit mobile et de la faible latence de la 5G (et de la 6G ensuite) et des capteurs IoT remontant de grandes quantités d'information.

Ils permettent de créer une représentation dont l'évolution peut être finement suivie par la remontée de capteurs divers mesurant en continu différents phénomènes (érosion, assèchement, ensoleillement...).

Autant de technologies de pointe qui peuvent être mises à profit pour anticiper et mettre en place des politiques d'aménagement du territoire, mais aussi d'en assurer la continuité.

L'Atlas de l'Anthropocène (PDF, 9 Mo) est librement consultable et l'IGN prévoit de le mettre à jour annuellement avec les dernières données et avancées techniques disponibles.