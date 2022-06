IIIF150 Air1 Pro : un smartphone robuste à petit prix !

La marque IIIF150, dont nous avions testé l'année dernière le modèle R2022, conçoit des produits offrant une très bonne résistance lors d'une utilisation poussée, comme des coques de smartphones ou même des smartphones. Aujourd'hui, la société lance son dernier téléphone robuste avec le Air1 Pro avec comme objectif de ne plus avoir peur de casser son mobile.

Le smartphone IIIF150 Air1 Pro est donc un téléphone robuste qui possède les certifications IP68 et IP69K attestant d'une forte résistance à la poussière, de la possibilité de l'immerger sous l'eau sans crainte pendant 30 minutes, d'une résistance au jet d'eau et de pouvoir supporter des températures extrêmes allant de -40°C à +70 °C. Le mobile peut également supporter un choc de jusqu'à 1,6 J.

Ce dernier est doté d'un écran de 6,5" avec une définition 1080 x 2400 pixels avec une protection Gorilla Glass. Il intègre le SoC MTK6765 avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Vous profiterez aussi de l'OS Android 12. Sur l'arrière du smartphone, vous trouverez une lampe LED 100+ LUX qui produit 3 à 4 fois plus de lumière que celle d'un téléphone classique.

Autre point intéressant, la présence d'un triple capteur photo de 48, 20 et 2 MP avec la possibilité de prendre des clichés sous l'eau, mais aussi en pleine nuit grâce à sa vision nocturne fonctionnant avec son projecteur infrarouge. Le mobile est accompagné d'une confortable batterie de 5000 mAh qui offre deux jours d'autonomie en utilisation normale et une journée en mode intensif.

Pour finir, son design en forme octogonale lui permet de bénéficier d'une meilleure résistance et vous fait profiter aussi d'une finition soignée.

Vous trouverez le smartphone résistant IIIF150 Air1 Pro au prix ultra réduit de 159 € au lieu de 249 € à partir de ce matin mercredi 8 juin 9h, en activant également le coupon de réduction présent sur AliExpress (-9,78 €). Il est également disponible directement sur le site officiel de la marque au prix de 199 € au lieu de 249 €.