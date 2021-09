Test du R2022 de iiiF150 : le smartphone renforcé très endurant qui voit dans le noir

Après le B2021 posant les bases de la philosophie Neo-Rugged voulue par la jeune marque iiiF150, c'est un smartphone plus ambitieux qui fait suite. Le modèle R2022 propose un SoC plus puissant et un grand affichage tout en conservant les caractéristiques de robustesse et d'étanchéité, mais aussi de très grande autonomie. Avec le petit plus du module de vision nocturne, mais en conservant un tarif raisonnable. Voyons ceci en détail.

La montée en gamme

La jeune marqueFiiiF150 consacre ses efforts à concevoir des smartphones pensés pour un usage outdoor. Construits pour résister à des conditions extérieures difficiles, mais aussi dotés d’une grande batterie pour assurer une semaine (voire plus) d’autonomie, ils se veulent les compagnons des treks et randonnées au long cours, avec des modèles qui répondront toujours présents malgré les mauvais traitements.

iiiF150 lance ainsi un second modèle baptisé R2022, après un smartphone B2021 que nous avons testé et qui a posé les bases de sa philosophie avec un smartphone étanche, résistant aux chocs et pouvant fonctionner à des températures extrêmes tout en offrant une très grande autonomie. Le nouvel appareil mobile poursuit dans la même voie tout en offrant une fiche technique plus élaborée.

On retrouvera donc la coque renforcée résistante aux chocs et aux chutes avec un écran plus performant et un SoC plus puissant. L’appareil photo à l’arrière s’étoffe également avec un triple capteur photo auquel est ajouté un module infrarouge assurant une vision de nuit.

Imposant et lourd, ce type de smartphone n’est pas forcément l’appareil du quotidien. Même s’il coche toutes les cases de l’appareil mobile standard (connectivité WiFi / 4G, accès aux applications du Google Play Store, appareil photo mobile…), il tiendra difficilement dans la poche de chemise et a plus vocation à être transporté dans celle d’un sac à dos.

Pour l’habitué régulier des randonnées ou des escapades dans des milieux hostiles aux produits électroniques, il peut toutefois constituer un bon compromis en tentant d’offrir le meilleur des deux mondes, quotidien et aventure.

Le R2022 est taillé pour affronter des conditions difficiles avec sa coque étanche (capable de résister 8 heures à 1,5 mètre de profondeur ou 4 heures à 3 mètres de profondeur) le protégeant aussi des infiltrations de poussière, résistante aux chutes (testée jusqu’à 1,5 mètre) et sa capacité à fonctionner sur une plage de température allant de -20 à +70 degrés.

R2022 à gauche ; B2021 à droite

Fiche technique du R2022

15,5 mm d'épaisseur pour 350 g

Certifié IP89 / 69K, MIL-STD-810G, fonctionnement entre -20 et +70 degrés C

Android 11

Affichage 6,78 pouces FHD+ 90 Hz, dalle LCD, verre Gorilla Glass

SoC MediaTek Helio G95 octocore 2 ARM Cortex-A76 + 6 ARM Cortex-A55 2 GHz

8 Go RAM (LPDDR4x) / 128 Go stockage UFS 2.1 (extensible par carte microSD)

Lecteur d'empreintes sur la tranche

Capteur photo avant 16 megapixels

Triple capteur photo arrière avec flash quadri-LED (et mode torche):

- Principal 64 megapixels

- Vision nocturne 20 megapixels

- Macro 2 megapixels

Enregistrement vidéo 4K

WiFi 5 / Bluetooth 5.0 / GPS / Glonass / Beidou / NFC

Bouton programmable sur la tranche

Batterie 8300 mAh avec charge rapide 18W

Prise casque 3,5 mm et connectique USB-C

Compatible 2G à 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28(A + B)/B66

Prix de référence : 467 €



Du 6 au 12 septembre 2021, le smartphone renforcé R2022 de iiiF150 est proposé sur AliExpress au prix réduit de 225 € au lieu de 467 € avec le code FROFFRE08, en trois coloris et avec la livraison gratuite (choisissez bien la version Union européenne).

Un design à toute épreuve

Le smartphone R2022 de iiiF150 reprend les codes initiés avec B2021 que nous avions testé en début d’année. On retrouve les renforts caoutchouc aux angles du smartphone et les caches devant toutes les connectiques USB-C et prise casque et le chariot dual SIM + carte mémoire, le tout avec un design octogonal.

Les tranches sont vissées et l’on retrouve en partie basse à l’arrière l’anneau qui permettra de l’attacher à une ficelle pour le porter par exemple autour du cou. Le smartphone comprend sur la tranche droite le bouton d’alimentation avec lecteur d’empreintes intégré et les boutons de volume tandis que la tranche gauche comprend un bouton programmable.

Parmi les différences avec le B2021, le R2022 abandonne l’encoche pour un poinçon logeant le capteur photo avant tandis que l’affichage passe à un format 20,5:9 étirant sensiblement l’écran.

De fait, le R2022 est un peu plus large et beaucoup plus long que le B2021. Avec une grande surface d’affichage qui passe à une définition FHD+ (contre HD+ pour le B2021) avec un rafraîchissement de 90 Hz et toujours avec une dalle LCD qui tend à tirer vers le bleu.

Il n’y a malheureusement pas de réglages de la colorimétrie dans les paramètres, mais il sera toujours possible d’adoucir tout cela en passant à un thème sombre et en laissant le rétroéclairage sur des valeurs faibles, ou bien en activant l’éclairage nocturne qui fera alors tendre l’écran franchement vers les tons orange.

Qui dit écran LCD dit bonne lisibilité en intérieur, mais moyenne en extérieur. Le R2022 ne fait pas exception sur ce point. Même si l’on a connu pire, dommage de ne pas avoir mieux pris en compte cet élément pour un smartphone qui doit en principe être surtout utilisé en outdoor même s'il reste parfaitement utilisable.

A l’arrière, la coque plastique est légèrement texturée donnant un toucher un peu rugueux façon papier de verre très doux. Le modèle testé ici offre une teinte gris anthracite discrète, mais efficace avec un discret logo iiiF150 à la base.

Comme pour le B2021, le bloc photo du R2022 est compris là encore dans un octogone et reste imposant avec quatre capteurs alignés, une large bande LED faisant office de flash, mais aussi de torche et deux petits capteurs d’illumination infrarouge au-dessus.

Car le R2022 offre une fonctionnalité relativement intéressante pour les amateurs de virées nocturnes : il comprend un capteur de vision nocturne infrarouge. Nous en reparlerons. Les capteurs principaux sont constitués d’un module principal de 64 megapixels, d’un module 20 megapixels pour la vision de nuit et d’un capteur additionnel de 2 megapixels.

Le son sort par le haut-parleur supérieur et par deux évents placés au dos du smartphone. Il est puissant en sortie, ce qui permettra de l’entendre même en extérieur, mais tend à être assez plat avec une tendance un peu nasillarde à fort volume.

A mi-puissance, la restitution est plutôt bonne et écouter un podcast ou de la musique se fera dans de bonnes conditions d’écoute, avec un son clair et lisible.

Globalement, le format allongé du R2022 facilite sa prise en main et fait (un peu) oublier son épaisseur (15,5 mm) et son poids de 350 g tout en offrant une belle surface d’affichage.

L’écran LCD est réactif et la résolution FHD+ est bienvenue, mais avec le problème d’une lisibilité moyenne en extérieur. Et il n’est clairement pas fait pour les petites mains !

Performances et interface

Pour son B2021, le fabricant iiiF150 avait fait le choix d’un SoC Helio G25, une plate-forme économe en énergie, mais pas franchement puissante et qui vite montre ses limites sur des applications un peu gourmandes.

Avec le R2022, on passe sur tout autre chose puisqu’il s’agit cette fois d’une plate-forme Helio G95. Toujours signée MediaTek, elle constitue le haut du panier de la série Helio G et offre des performances de milieu de gamme.

C’est un processeur relativement récent (septembre 2020) avec configuration CPU octocore (2 ARM Cortex-A76 + 6 ARM Cortex-A55), GPU ARM Mali-G76 et NPU et technologie HyperEngine pour des fonctions d’optimisation gaming.

Elle offre beaucoup plus de réactivité, ce qui pourra être appréciable avec l’utilisation d’applications de trekking et de cartographie, sans dédaigner quelques jeux.

En benchmark, les résultats confirment des performances de milieu de gamme avec un score de 355 000 environ sur AnTuTu et 460 points en test single core et 1601 points en test multicore sur Geekbench.

Sans être une bête de course, cela offre suffisamment de puissance pour rester réactif, l’impression étant renforcée par le rafraîchissement 90 Hz de l’écran. On ne note pas spécialement de ralentissements dans le fonctionnement avec parfois quelques temps allongés de lancement d’applications, sans constituer une gêne.

Si le B2021 privilégie l’essentiel, le R2022 est plus proche des standards d’un smartphone de milieu de gamme et pourra donc pleinement être utilisé comme un appareil mobile standard.

A gauche : écran d'accueil (taille police petite) ;

à droite, liste des applications (taille police moyenne), ça déborde !

Pour ce qui est de l’interface, iiiF150 a opté pour la simplicité et l’efficacité. On retrouve un tiroir d’applications et peu d’applications pré-installées hormis les outils (boussole, rapporteur, fil à plomb…) déjà présents sur le B2021.

À défaut d’une interface iiiF150 spéciale pas très convaincante sur le modèle initial, le R2022 propose un mode Extreme qui désactive presque toutes les fonctions pour ne laisser que les services voix et SMS actifs, avec une interface monochrome et sans animations.

S’il reste possible d’activer ponctuellement la data mobile ou le Wifi, ce mode permet évidemment de pousser l’autonomie de la batterie dans ses retranchements et de pouvoir compter sur plus d’une vingtaine de jours de fonctionnement a minima.

Avec une capacité de 8300 mAh, le smartphone R2022 assure une autonomie d’une dizaine de jours en fonctionnement normal (avec 4G et WiFi activés) en usage modéré polyvalent.

La charge supportée n’est que de 18W et il faut compter un peu plus de 3h40 pour une charge complète et avec une chauffe très modérée de la batterie, ce qui constitue un bon point et devrait limiter la dégradation dans le temps.

Triple capteur photo et vision nocturne

La partie photo n’est pas souvent le point fort des smartphones renforcés taillés pour l’outdoor, ce que l’on peut regretter puisque l’on peut être amené à l’utiliser dans des endroits peu communs.

Le smartphone R2022 propose un gros bloc photo à l'arrière composé de 4 modules...dont l'un semble être factice (le deuxième en partant de la gauche). Il n'y a aucune documentation à son sujet et en y regardant de plus près, il ne présente pas de lentille. On a donc ici en fait un triple capteur photo.

Le smartphone joue en fait la carte du capteur photo principal 64 megapixels qui servira à peu près à tout. On ne trouvera donc pas de module ultra grand-angle (pourtant un classique) sur ce modèle, tandis que le zoom s’arrêtera à un x4 bien suffisant.

Photo en mode normal (avec pixel binning)

Zoom x4

Les clichés seront lumineux lorsque les conditions sont favorables avec toutefois des teintes délavées que l’on pourra toujours enjoliver par des filtres. En basse luminosité, cela se complique sans surprise avec la perte des détails et du grain qui pourront nuire à la qualité du cliché.

Le smartphone propose un mode nuit qui fera ce qu’il pourra, mais ne sauvera globalement pas la situation.

Plus amusant en revanche est le capteur photo 20 megapixels capable de réaliser de la vision nocturne. Avec son capteur d’illumination infrarouge, il permettra d’éclairer furtivement une scène même dans l’obscurité complète avec un bon niveau de détails puisque les clichés exploitent pleinement le capteur (5184 x 3888 pixels).

Même dans le noir quasi complet, le chat ne peut plus m'échapper !



Le tigre de salon ne pourra plus vous narguer de son oeil félin puisque vous pourrez le voir tout aussi distinctement qu’en plein jour...à condition de rester dans la portée d’environ 3 mètres du capteur.

Le R2022 permet ainsi à la fois de fonctionner en mode torche grâce à son bandeau LED faisant office de flash ou bien de progresser dans le noir tout en visualisant ce qui se passe autour. La discrétion ne sera pas absolue, car l’écran est alors assez lumineux, mais cela pourra bien dépanner en certaines occasions.

Le smartphone compte enfin un capteur macro de 2 megapixels qui hérite des qualités et défauts de son type : sans une très grande luminosité, point de salut. La mise au point se fait entre 2 et 4 cm et il ne faudra pas trembler ou que le sujet soit mobile au moment de la prise de vue sous peine d’un flou assez peu artistique.

Néanmoins, avec de la patience, il sera possible de capturer le détail de cette jolie orchidée rare croisée au bord d’un chemin (pour les besoins du test, nous avons eu recours à un vulgaire géranium, mais vous voyez l’idée).

Le capteur photo avant de 16 megapixels s’en sort honorablement pour vous tirer le portrait, même en intérieur, pourvu qu’il y ait assez de lumière. Il est un peu agressif dans le post-traitement en voulant absolument embellir et adoucir le teint naturel, mais cela peut se régler dans les paramètres.

Conclusion

Après un B2021 qui nous avait laissés un peu sur notre faim, le nouveau smartphone renforcé R2022 de la marque iiiF150 offre une expérience plus consistante aidée par une fiche technique plus relevée.

De l'écran, certes toujours LCD, mais passé à la résolution FHD+ et avec rafraîchissement 90 Hz au SoC Helio G95 offrant plus de performances en passant par une partie photo encore perfectible en s'appuyant totalement sur son capteur 64 megapixels et qui s'offre le luxe de la vision nocturne, la proposition n'est pas désagréable.

Même perdu au fond des bois, il faut toujours avoir son rapporteur et son fil à plomb

Le smartphone reste lourd et encombrant, mais c'est le prix à payer pour disposer d'un appareil mobile résistant aux chocs / chutes et étanche, et avec une autonomie incomparable grâce à sa batterie de 8300 mAh qui assurera jusqu'à 10 jours de fonctionnement et encore beaucoup plus longtemps en mode Extreme, qui permet aussi de le faire fonctionner sur des plages de températures étendues.

Le R2022 est véritablement un smartphone que l'on peut emmener partout sans crainte d'en abîmer l'électronique. Il faut évidemment aimer jouer avec les caches des connectiques et bien s'assurer que tout est occulté.

R2022, le smartphone qui voit dans le noir...ou éblouit avec sa torche quadri-LED

L'interface est épurée avec peu d'applications pré-installées hormis celles de la suite iiiF150 (des outils pratiques). On pourra s'agacer de quelques petits défauts et d'un léger manque de certains réglages / personnalisations, mais tout reste fonctionnel dans l'ensemble.

Avec Android 11 à bord, le R2022 propose toutes les qualités d'un smartphone standard dans une coque quasi indestructible et avec une autonomie qui permet de partir à l'aventure pendant plusieurs jours sans se soucier de trouver une prise quelque part.

étanchéité et vision nocturne mises à l'épreuve !

Puisque le smartphone R2022 est censé résister à des conditions difficiles et promet de supporter des immersions prolongées (et relativement profondes) grâce à ses certifications IP89 / 69K, on est allé vérifier en lui faisant prendre un petit bain de mer.

L'expérience a duré 45 minutes environ durant lesquelles le smartphone est resté presque tout le temps immergé et à des profondeurs oscillant entre 0 et -2 mètres. On en a profité pour prendre des photos et vidéos durant ce laps de temps.

Après avoir bien vérifié que les caches étaient correctement positionnés, le R2022 a donc goûté de façon prolongée à l'eau salée, d'abord en étant simplement recouvert par les vagues puis en étant complètement plongé dans l'eau.

L'écran tactile étant inopérant sous l'eau, il faut lancer l'application photo hors de l'eau et choisir le mode approprié. Sous l'eau, il suffit alors de presser le bouton de volume pour prendre des clichés ou des vidéos qui enregistreront aussi le son.

Le capteur photo 64 megapixels se révèle attractif, de même que l'utilisation du grand écran 6,78 pouces qui permet de bien visualiser ce que l'on photographie (les utilisateurs de mini-caméras outdoor me comprendront).

S'il faut sortir le téléphone de l'eau pour procéder au moindre changement (et une fois mouillé, l'écran tactile peut avoir un peu de mal à réagir précisément), tous les capteurs fonctionnent comme à l'air libre.

On pourra donc utiliser le capteur 64 megapixels en pixel binning ou à pleine résolution, mais aussi le capteur macro qui donne alors des résultats très sympathiques.

Tout l'intérêt ici est de pouvoir prendre des photos hors de l'eau mais à sa proximité immédiate, au bord de l'eau en étant épisodement mouillé ou sous l'eau sans craindre d'abîmer le smartphone, ni par oxydation ni par les éventuelles chutes qu'il pourrait connaître par maladresse.

Il vaut mieux évidemment essayer de prendre soin de ne pas rayer l'écran, ce qui reste possible malgré le verre Gorilla Glass, et il faudra penser à bien laisser tremper le smartphone dans de l'eau douce ensuite pour éviter que le sel ne se cristallise un peu partout !

Jour 2 : étanchéité + vision nocturne

Pris en 64 MP, les clichés pèsent plus de 10 Mo mais sont riches en détails

Puisque le R2022 possède, en plus d'être étanche, un capteur de vision nocturne, pourquoi ne pas essayer les deux ? On est donc allé visiter une grotte marine locale avec des boyaux dans une obscurité quasi-totale à totale. Le smartphone est resté immergé ou en atmosphère très humide plus d'une heure, entre 0 et - 2 mètres.

Après quelques nouveaux clichés sous-marins embellis par un franc soleil, l'expérience de vision nocturne se révèle attractive et transforme l'expérience puisque le décor se révèle au fur et à mesure (portée de la vision nocturne : 3 mètres environ, ramenée à 50 cm sous l'eau).

Mode photo normal, avec un résidu de lumière de l'entrée du boyau

Vision nocturne



En obscurité totale, la vision nocturne révèle malgré tout le paysage

Sans conteste, si le terrain s'y prête, le smartphone R2022, avec sa robustesse, son étanchéité avancée et ses capteurs photo et vision nocturne, permet de découvrir de nouveaux lieux ou de redécouvrir des sites sous un éclairage (infrarouge) nouveau.



Reste à savoir si le smartphone supporterait longtemps des immersions longues répétées en eau de mer, sachant que ce n'est pas à proprement parler un terminal marine.

