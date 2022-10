Logitech, IIYAMA, Marshall, Xiaomi... les meilleurs bons plans du jour

Commençons notre top 5 avec les Redmi Buds 3 Pro qui profitent d'une réduction sur Cdiscount.

Ils profitent de la technologie de réduction de bruit hybride avec des embouts, qui isolent en partie de l'environnement et une puce dédiée à la réduction de bruit en direct. Il est possible de se connecter à 2 sources différentes grâce aux Bluetooth 5.2. Les écouteurs intègrent une batterie qui permet jusqu'à 2 heures 30 d'écoute. Pour finir, il ne faut que 10 minutes de charge pour pouvoir écouter 3 heures de musique.

Sur Cdiscount, les écouteurs Redmi Buds 3 Pro sont au prix de 36 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le smartphone POCO M4 Pro qui est également en promotion sur Cdiscount.

Ce dernier est équipé d'un écran de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz DynamicSwitch. Il est propulsé par le SoC MediaTek Helio G96 avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photo, le POCO M4 Pro possède un capteur principal de 64 MP et un ultra grand angle de 8 MP. Pour faire des selfies, le smartphone est doté d'un capteur de 16 MP. Pour finir, le mobile profite d'une batterie de 5000 mAh qui offre deux jours d'utilisation et il est accompagné d'un chargeur de 33W offrant une charge rapide.

Le smartphone POCO M4 Pro est au prix réduit de 179 € au lieu de 230 €, prix de lancement sur le site de Cdiscount.



Poursuivons avec le clavier sans fil Gamer Logitech G213 qui profite de 41 % de réduction sur Amazon.

Il dispose de cinq zones d’éclairage individuelles avec une palette de 16,8 millions de couleurs. De plus, le clavier est résistant aux éclaboussures. Il est fourni avec un repose-poignet intégré et des pieds réglables.

Le clavier Logitech G213 est personnalisable pour les jeux vidéo grâce au logiciel constructeur et vous pouvez contrôler le son de votre PC grâce à trois boutons.

Sur Amazon, le clavier sans fil Gamer Logitech G213 est au prix de 50 € au lieu de 85 € avec la livraison gratuite.



Passons à l'enceinte connectée Marshall Acton II avec 30 % de réduction sur Amazon.

Elle affiche le design emblématique de Marshall mais profite des dernières technologies qui offrent un son sans concession. Elle est capable de se connecter à votre smartphone grâce à la technologie Bluetooth 5.0 avec une portée de 10 mètres. Vous pouvez quand même profiter d'une connectivité filaire. Elle offre une fréquence de son allant de 50 à 20 000 Hz.

Sur Amazon, l'enceinte connectée Marshall Acton II est au prix de 189 € au lieu de 269 €.



Finissons avec l'écran PC gamer incurvé IIYAMA G-Master G2466HSU qui voit son prix chuter sur Cdiscount.

Il est doté d'une dalle de 23,6 pouces avec une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et une définition de 1920 x 1080 pixels. Il profite d'une luminosité de 250 cd/m² et d'un rapport de contraste de 3000:1. L'écran profite de plusieurs technologies comme le HDR Ready, FreeSync Premium et Blue Light Reducer Function. Pour finir, il intègre deux ports HDMI, un DisplayPort, une prise jack et trois ports USB.

Sur Amazon, l'écran PC gamer incurvé IIYAMA G-Master G2466HSU est au prix de 165 € au lieu de 209 €.



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme Amazon avec les meilleures offres du moment avec des Apple iMac, des MacBook Pro et bien plus ou encore des prix de folie sur notre sélection d'écouteurs dont les écouteurs Jabra Elite 85t.