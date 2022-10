Amazon : les meilleures offres du moment avec des Apple iMac, des MacBook Pro et bien plus encore

Les ventes flash d'Amazon nous réservent régulièrement de belles promotions. Pour en profiter un maximum, vous pouvez être membre d'Amazon Prime. Grâce à cet abonnement, vous pouvez profiter de la livraison gratuite, de milliers de films et séries, de plus de 2 millions de titres à écouter ou encore des centaines d'ebooks à emprunter.





Dans les promotions que propose Amazon, l'Apple MacBook Pro 13 profite d'une belle réduction.

L'ordinateur portable est équipé d'un écran Rétina de 13,3 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels. Il intègre la puce M2 Octo Core avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en SSD. Le système d'exploitation installé est macOS Monterey.

Le PC d'Apple est compatible Bluetooth et WiFi. Il est doté également d'une batterie permettant jusqu'à 20 heures d'autonomie. Enfin, il est doté de deux ports USB Thunderbolt et d'une prise casque.

Sur Amazon, l'Apple MacBook Pro 13 est au prix de 1499 € au lieu de 1599 € avec la livraison gratuite.



Vous pouvez consulter toutes les offres sur cette page, mais voici notre sélection :

Catégorie

PC portable

Smartphone

Tablette tactile

Accessoire informatique

Son

Divers



Voici d'autres bons plans qui sont disponibles sur notre site comme la superbe promotion sur la TV Samsung QE55Q60B, mais aussi sur les Pixel 6a, Galaxy Watch5 ou encore les prix cassés sur le casque JBL, le PC MSI, le clavier SteelSerie, les écouteurs et le smartphone Samsung.