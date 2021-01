IKEA + ASUS ROG : voici les meubles et accessoires issus de la collaboration

En septembre dernier, IKEA et Asus ROG annonçaient un partenariat autour de la création de meubles et accessoires pour les joueurs. Aujourd'hui la marque suédoise dévoile quelques objets issus de cette collaboration.

Cela fait plusieurs mois qu'IKEA et ASUS ROG ont lancé un partenariat visant à proposer des meubles et accessoires pensés pour les joueurs qui se veulent à la fois ergonomiques, pratiques, et accessibles.

Cette collaboration doit donner naissance à un catalogue complet d'articles. Au total, 30 objets sont ainsi nés de ce partenariat, présentés par IKEA dans les grandes lignes.

On peut ainsi trouver du bureau motorisé à hauteur variable baptisé UPSSPEL, des porte-gobelets, fauteuils, supports de casque, clips dédiés au câble management, tapis de sol spécifiques, coussins de nuque, lampes de bureau, étagères, rangements...

Le lancement est prévu pour le marché chinois dans un premier temps à compter de février. Pour la France, il faudra patienter jusqu'en octobre.