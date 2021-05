IKEA présente sa voiture électrique en kit

Comme toujours avec IKEA, la marque fait dans l'originalité en dévoilant son concept de véhicule électrique.

Ancrée dans un mouvement de transition écologique, IKEA avait déjà annoncé sa volonté de proposer un véhicule électrique, et s'était ainsi tournée vers un partenaire de choix dans le domaine : Renault.

Et outre le design assez atypique, IKEA oblige, le véhicule sera à assembler soi-même, du moins en partie. Côté design, c'est l'américain Ryan Schlotthauer qui est aux commandes, ce dernier officiant pour Cadillac.

Le véhicule a été baptisé Höga et il s'agira avant tout d'une citadine avec 2,3m de long pour 1,80m de haut au point le plus élevé. Le kit comportera 374 pièces à assembler et livrées dans plusieurs caisses. Le prix évoqué pour l'instant gravite autour des 5300 euros.

Un point reste à éclaircir : la validation du projet par les autorités de sécurité. L'aspect en kit à assembler soi-même imposera également une inspection par des professionnels avant de pouvoir évoluer sur route.