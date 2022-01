Ils jouent à Pokémon Go au lieu d'interpeller un voleur : deux policiers limogés

Le phénomène Pokémon Go a rassemblé des millions de joueurs dès sa sortie, et continue à séduire les foules. Certains joueurs complètement addicts ont toutefois fait les frais du titre côté vie personnelle, dont deux policiers.

C'est une histoire qui remonte à 2017 à Los Angeles : le 15 avril, alors qu'ils sont en service, Louis Lozano et Eric Mitchell s'adonnent à chasser le pokémon plutôt que le délinquant ou les infractions.

Ce faisant, ils s'installent sur le parking d'un centre commercial, et pour plus de tranquillité, ils décident de couper leur radio. Manque de chance, un vol a lieu au centre commercial et ils sont interpellés à la radio pour intervenir, appel qu'ils ignorent alors même qu'ils sont sur place.

Une enquête est donc lancée pour savoir pourquoi les deux agents ne sont pas intervenus alors qu'ils étaient à quelques mètres du lieu du vol. L'affaire est portée devant un tribunal et les charges sont accablantes puisque les caméras de vidéosurveillance du centre commercial ont filmé les individus pendant plus de 20 minutes lors desquelles ils se déplacent pour aller attraper divers pokémons tout en discutant tranquillement du jeu.

Les deux agents ont tenté de faire appel de la décision du tribunal qui a rejeté la demande, estimant que les faits sont à la fois suffisamment établis et graves pour justifier leur licenciement.