Pikmin Bloom : le créateur de Pokemon Go veut répliquer le succès, toujours en réalité augmentée

Nintendo et Niantic Labs lancent un nouveau jeu en réalité augmentée, Pikmin Bloom, qui offre un certain nombre de points communs avec Pokemon Go.

Le titre Pokemon Go avait surpris son monde par un démarrage canon et la remise en perspective de l'intérêt de la réalité augmentée sur les smartphones dans un cadre ludique.

Conçu par Niantic Labs, qui n'en est pas à son coup d'essai en matière de réalité augmentée, Pikmin Bloom, sa nouvelle création imaginée de nouveau avec Nintendo, reprend une partie des ingrédients qui font le succès de la franchise Pokemon.

Il s'appuie cette fois sur l'univers des Pikmin, petites créatures entre l'animal et le végétal de diverses formes, couleurs et types, qui constituent des sortes d'esprits de la nature qu'il va falloir collecter et nourrir en se promenant autour de chez soi.

Comme pour les Pokemon, il faudra donc marcher et explorer les environs pour découvrir les semis qui donneront naissance aux créatures et les développer, avec des bestioles plus ou moins rare à découvrir.

Comme Pokemon Go encore, le smartphone joue le rôle d'une fenêtre par laquelle on pourra découvrir et voir évoluer les créatures autour de soi. L'application, qui sera disponible sur Android et iOS, sera en téléchargement gratuit avec comme toujours des micro-paiements pour avancer plus vite ou obtenir des avantages.

Avec Pikmin Bloom, Niantic Labs et Nintendo vont tenter de reproduire le succès des 5 milliards de dollars de revenus en 5 ans de Pokemon Go que personne parmi les jeux de réalité augmentée n'a réussi à détrôner.

Même la pandémie n'a pas stoppé l'intérêt pour le jeu qui se passe essentiellement chez soi, son éditeur ayant intégré des fonctionnalités permettant de progresser sans bouger de chez soi.

L'ambition de ce type de jeu reste de s'amuser tout en incitant à se promener et à faire de l'exercice physique. Pikmoon Bloom a été lancé sur quelques marchés internationaux et devrait être très disponible bientôt en Europe.