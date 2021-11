L'iMac 21,5 pouces d'Apple porté disparu

Le modèle 21,5 pouces de l'ordinateur tout-en-un iMac n'est plus vendu par Apple. Il s'appuyait sur une solution Intel.

Discrètement mais pour autant sans grande surprise, Apple a retiré de la vente l'iMac 21,5 pouces. Il avait bénéficié d'une mise à jour au printemps 2019 avec essentiellement de nouveaux processeurs Intel de 8e génération et la carte graphique Radeon Pro Vega.

C'est donc une autre page qui est tournée avec Apple qui poursuit et accélère sa transition pour se passer d'Intel dans ses ordinateurs et implémenter sa puce Apple Silicon. Le groupe de Cupertino ne propose désormais plus que l'iMac 27 pouces avec une solution Intel.

Bien évidemment, il sera encore possible de trouver pendant quelque temps un iMac 21,5 pouces avec Intel chez des revendeurs tiers. Tout dépendra des stocks.

Pour son emblématique ordinateur tout-en-un, Apple a intégré une puce Apple M1 dans le modèle de 24 pouces qui a abandonné son design d'antan au dos bombé.