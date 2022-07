iMac Pro : avec une puce Apple M3 à bord ?

La stratégie Apple Silicon a permis de diffuser des SoC ARM dans presque toutes les catégories de produits de la firme à la pomme mais certains restent encore élusifs, à l'image d'un iMac Pro 27 pouces régulièrement évoqué mais encore jamais concrétisé.

Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, continue d'y croire dans sa newsletter Power On en affirmant que deux iMac sont en préparation et exploiteront tous deux un SoC Apple M3.

iMac Pro en version Intel

Le modèle standard aura un affichage 24 pouces et remplacera la série existante avec puce M1. L'autre modèle serait plutôt destiné aux professionnels, avec un affichage plus grand (27 pouces, donc) et une puce M3 vraisemblablement en version M3 Pro ou M3 Max qui le mettrait à performances égales avec les prochaines générations de MacBook Pro.

Un iMac Pro en M3 Pro ou M3 Max ?

Mark Gurman suggère que l'iMac Pro 27 serait mieux adapté que la combinaison Mac Mini M3 ou Mac Studio + Apple Studio Display et aurait donc toute sa place dans la gamme.

Dans la série iMac, Apple ne compte plus que la version 25 pouces avec puce M1, aucun iMac M2 n'ayant été dévoilé pour le moment et ne semblant être prévu dans les roadmaps.

D'où sans doute la supposition d'une évolution n'apparaissant qu'avec l'arrivée du SoC M3 mais qui n'arriverait qu'en 2023 au mieux, voire en 2024, en fonction des capacités de TSMC sur la gravure en 3 nm.