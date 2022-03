Apple Mac Pro et iMac Pro en version ARM plus attendus avant 2023

La conférence du 8 mars devrait faire la part belle à un nouvel iPhone SE doté pour la première fois d'une compatibilité 5G et à un nouveau Mac Mini plus haut en gamme, Apple ayant de nombreux autres produits à dévoiler au fil de l'année.

Il ne faudra peut-être toutefois pas compter sur deux d'entre eux : selon l'analyste Ming-Chi Kuo, les modèles Mac Pro et iMac Pro auraient été repoussés à 2023, malgré les rumeurs qui évoquaient une migration complète vers ARM des différentes gammes d'Apple d'ici l'été 2022.

L'iMac Pro 27 pouces a déjà été évoqué à plusieurs reprises avec un affichage Mini-LED et une puce Apple M1 Pro / M1 Max, et un possible lancement d'ici le mois de juin.

Quant au Mac Pro, il initierait une bascule vers les puces ARM avec un processeur spécial dont il s'est murmuré jusqu'à présent qu'il pourrait embarquer jusqu'à 40 coeurs.

L'analyste Ming-Chi Kuo anticipe tout de même le lancement d'un moniteur 27 pouces chez Apple mais qui ne serait pas doté du rétro-éclairage mini-LED...et qui pourrait être dévoilé durant l'événement du 8 mars.