RISC-V : Imagination apporter un GPU compatible pour de futurs SoC

La proposition de rachat de ARM par Nvidia a déclenché un mouvement d'intérêt pour l'architecture RISC-V vue comme une porte de sortie au cas où les technologies de ARM deviendraient plus difficiles d'accès.

Même si l'acquisition pourrait bien capoter, une dynamique a été enclenchée et les efforts de développement en faveur de RISC-V se poursuivent à un rythme soutenu pour concevoir des SoC exploitables au même titre que les produits du marché.

Pendant que SiFive enrichit son offre de coeurs CPU RISC-V, divers travaux en cours cherchent à doter la plate-forme de GPU dédiés, pour des tâches spécifiques comme celles liées à l'intelligence artificielle mais aussi pour des usages plus larges qui pourraient aller jusqu'au gaming.

Et justement, la firme Imagination Technologies vient de rendre compatible son GPU BXE-2-32 de milieu de gamme avec les CPU dotés de coeurs RISC-V, ce qui devrait pouvoir donner lieu à la conception de SoC complets CPU RISC-V / GPU Imagination fonctionnant sous Linux, rapporte le site The Register.

Et à terme, cela pourrait même donner lieu à la création de machines gaming (d'entrée de gamme), le GPU BXE étant compatible avec les API et plates-formes Vulkan 1.2, OpenGL 3.x et antérieur, OpenCL 3.0 et Android NN HAL.

S'il est déjà possible de bâtir des systèmes RISC-V avec GPU à l'aide de pilotes open source, cette intégration annoncée par Imagination va permettre d'élargir l'écosystème à différentes formes d'appareils électroniques, pas seulement de type PC de bureau.

C'est aussi un signal en direction de l'industrie pour unifier des efforts de développement de GPU encore très éparpillés entre de multiples projets spécifiques. A noter également qu'Imagination a lancé ses propres CPU RISC-V avec la gamme Catapult en décembre 2021.