Immortal Fenyx Rising : la démo gratuite disponible sur toutes les plateformes

Les démos de jeux vidéo ne sont plus franchement dans l'air du temps, il faut dire que les choses ont bien changé au fil des années. Entre les vidéos YouTube, les plateformes spécialisées comme Twitch, ou encore les ventes dématérialisées qui laissent aux joueurs l'occasion de tester les jeux et de se faire rembourser, le concept même de démo a perdu de son intérêt.

Pourtant, Immortals Fenyx Rising fait partie de ces jeux qui espèrent séduire avec une version de démo... Et si jusqu'à présent, cette démo était réservée à Stadia au fil du partenariat noué entre Ubisoft et Google, la démo est désormais accessible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et X et Nintendo Switch.

Cette disponibilité s'accompagne du lancement du premier des trois DLC du season pass du jeu baptisé "Un Nouveau Dieu" qui offre de nouvelles quêtes ainsi que de nouveaux équipements.

Si vous ne savez pas à quoi jouer ce Week-End, ce peut être l'occasion de découvrir cette nouvelle franchise qui a beaucoup de choses pour plaire.