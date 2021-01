Ubisoft : pas de nouvel Assassin's Creed avant 2022

Ubisoft pourrait ne pas sortir de nouveau volet d'Assassin's Creed cette année, mais reporter la sortie de son titre à l'année prochaine.

L'éditeur avait déjà fait ce choix après la sortie d'Assassin's Creed Odyssey, se laissant davantage de temps pour finir correctement Assassin's Creed Valhalla. Un break d'un an qui a doublement servi le studio : même si Valhalla n'a pas été épargné par les bugs, la situation était beaucoup plus acceptable au lancement que pour les précédents volets, mais surtout, l'attente a attisé l'impatience et l'intérêt des joueurs qui ont répondu présents lors de la sortie du titre.

C'est Ubisoft Sofia qui serait aux commandes du prochain volet, des rumeurs évoquaient un Assassin's Creed localisé en Asie, en Chine ou au Japon.

La rumeur a également du sens si l'on considère la volonté d'Ubisoft de lancer de nouvelles franchises comme Immortals Fenyx Rising. L'éditeur pourrait ainsi optimiser ses ressources pour proposer 1 nouveau volet d'une franchise majeure par an avec une alternance.