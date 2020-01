Bon plan : les imprimantes 3D Alfawise U20, U20 Plus / Large / One, U30, U30 Pro à prix réduit

Alfawise propose de nombreuses promotions sur l'ensemble de sa gamme d'imprimantes 3D et notamment ses modèles U20, U30 et déclinaisons.

L'imprimante 3D Alfawise U20 a connu un succès mérité, et continue de se vendre très bien. Pour rappel, il s'agit d'une imprimante de type FDM fonctionnant par superposition de couches successives de plastique fondu et qui dispose d'un boitier de contrôle doté d'un écran tactile couleur de 2,8 pouces, d'un lit chauffant, d'un extrudeur MK8 en aluminium, de la reprise d'impression après coupure de courant et enfin d'un détecteur de fin de filament. Elle présente des dimensions confortables de 300x300x400 mm en volume d'impression.

Livrée avec une surface d'impression vitrée recouverte d'un revêtement d'accroche type buildtack maison ainsi que d'un support de bobine à assembler, elle prend en charge la plupart des plastiques du marché : PLA, ABS, PETG, TPU et autres filaments chargés.

L'imprimante fonctionne en 24 volts pour une chauffe rapide, et propose une résolution d'impression variant de 0.1 à 0.4mm par hauteur de couche.

L'Alfawise U20 est actuellement proposée chez Gearbest au prix réduit de 247 € avec la livraison gratuite et une expédition depuis la France.

Alfawise U20 Plus se pose plus en concurrence de la CR10 S4, puisque qu'elle partage d'ailleurs avec elle la même base électronique et l'équipement, mais avec un volume d'impression de 400x400x500 mm. Elle dispose d'un double axe Z, d'un détecteur de fin de filament et de la reprise d'impression en cas de coupure. Elle est équipée d'un plateau chauffant (jusqu'à 100 degrés) en 24v, d'un écran 2,8 pouces couleur et tactile. Elle embarque toujours une tête d'impression de type MK8 et un extrudeur à simple entrainement disposant d'un réglage de tension par vis, et peut gérer les filaments comme le PLA, l'ABS, le Polycarbonate, HIPS, PETG, PVA et la plupart des filaments chargés. Elle propose d'imprimer avec une hauteur de couche variant de 0.1 à 0.32 mm avec sa buse de 0,4 mm (que l'on pourra changer). A noter qu'il s'agit de l'une des rares imprimantes 3D cartésiennes du marché à proposer une carte mère en 32 Bits, ce qui permet un traitement plus rapide des données et une meilleure gestion des mouvements complexes avec plus de précision.

Egalement en promotion, la plus récente imprimante 3D U30 Pro d'Alfawise, une version améliorée de la très vendue U30. Vous trouverez également des promotions sur les modèles U20 Large et U20 ONE :

Pour rappel l'imprimante 3D Alfawise U30 Pro propose un volume d'impression de 220x220x250 mm, dispose d'un plateau chauffant, d'une tête d'impression type MK8, d'un détecteur de fin de filament et de la reprise d'impression après coupure de courant.

Elle conserve le même châssis que la version U30 standard, mais opte pour un nouvel écran tactile de 4,3 pouces profitant d'une nouvelle interface utilisateur plus intuitive et détaillée.

Elle dispose également d'une nouvelle carte mère intégrant non plus des drivers 4988, mais des TMC 2208 qui profitent de la fonction stealthchop pour un fonctionnement à la fois plus fluide des moteurs et un silence religieux.

La Alfawise U30 Pro est actuellement proposée au prix réduit de 203 € avec la livraison gratuite.

Vous trouverez également la Alfawise U30 en promotion, qui est plus une concurrente de la Creality Ender-3 tout en étant mieux équipée et moins chère puisque proposée aujourd'hui à seulement 152 € avec une expédition via DHL à 4 € depuis l'Europe.



D'autres imprimantes sont également en promotion chez Gearbest notamment l'intéressante Longer Orange 10 :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.





